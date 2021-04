Dostała krwotoku śródczaszkowego. Władze: śmierć miała związek ze szczepieniem

32-letnia psychoterapeutka zgłosiła się na szczepienie w niemieckim powiecie Herford (Nadrenia Północna-Westfalia). Przyjęła preparat koncernu AstraZeneca. Po kilkunastu dniach, 9 marca kobieta zmarła.

Jako przyczynę zgonu podano krwotok śródczaszkowy. Sprawa wywołała jednak sporo wątpliwości najbliższych. Po jej śmierci prokuratura w Bielefeld zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok.

Teraz władze powiatu potwierdziły, że śmierć kobiety "rzeczywiście miała związek ze szczepieniem".

Skutki uboczne głównie u kobiet w wieku do 55 lat

"Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Immunologii i Transfuzjologii Uniwersytetu w Greifswaldzie wykazały, że reakcja immunologiczna, do której doszło po zaszczepieniu preparatem firmy AstraZeneca, doprowadziła do śmierci kobiety" - głosi raport końcowy Instytutu Medycyny Sądowej w Münster, który opublikowano w środę po południu. Potwierdzono jednocześnie, że bezpośrednią przyczyną śmierci były "zaburzenie krzepnięcia z krwawieniem do mózgu".

Od 1 kwietnia Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) w Instytucie Roberta Kocha zaleca szczepienie preparatem AstraZeneca jedynie osób powyżej 60. roku życia. Przyczyną były rzadkie przypadki niektórych zakrzepów żył mózgowych. Według Instytutu te poważne, czasami śmiertelne skutki uboczne występowały głównie u kobiet w wieku do 55 lat. 32-latka nie zmarła na taką zakrzepicę, ale na krwotok mózgowy - donosi "Tagesspiegel".

