Dorastał w Nigerii. Dostał się na 7 prestiżowych uczelni

Ucznia szkoły średniej w Bloomfield w stanie New Jersey Davida Odekunlego, który dorastał w Nigerii, zaakceptowało na studia siedem uczelni z amerykańskiej prestiżowej Ivy League. Mówi on, że wyzwania, jakich doświadczył w afrykańskim kraju, ukształtowały jego życie.

Amerykańskie szkoły wyższe wysyłają w tym tygodniu zakwalifikowanym uczniom pocztą elektroniczną potwierdzenie o przyjęciu na studia. Odekunlego zaaprobowało siedem z ośmiu zrzeszającej najlepsze uczelnie na Wschodnim Wybrzeżu USA Ivy League.

ZOBACZ: Uczeń wygląda, jak "40-letni mężczyzna". Oburzenie w brytyjskiej szkole

Praktycznie są to najlepsze szkoły wyższe w całym kraju, jeśli dodać kalifornijski Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology.

"Jesteśmy Yale"

- List akceptacyjny z Yale, przyszedł wraz z filmem wideo głoszącym: "Jesteśmy Yale! Bulldogs, bulldogs, bulldogs" (buldog jest maskotką uczelni od co najmniej 1890 roku). Byłem tak podekscytowany– powiedział stacji CBS nastolatek.

Bloomfield High School Senior David Odekunle, Who Grew Up In Nigeria, Receives Acceptance Letters From 7 Ivy Leagues Schools: ‘It’s Like A Once-In-A-Lifetime Feeling’ via @CBSNewYork https://t.co/4reXU9a9Eo#SundayReads #EdUSA — U.S. Mission Nigeria (@USinNigeria) April 18, 2021

Sprawdzając następne e-maile, przekonał się, że także kolejne uczelnie Ivy League (z wyjątkiem Harvardu) powiedziały "tak".

- Szczerze mówiąc, byłem bardzo wstrząśnięty – przyznał uczeń szkoły średniej w Bloomfield.

Jak twierdzi CBS, ponieważ liczba zgłoszeń w tym roku drastycznie wzrosła, wskaźnik przyjęć do Ivy League spadł z 10 do około 6 proc. - Dorastając w Nigerii, miałem o wiele więcej przeciwności i wyzwań, więc umiejętność wykorzystania tego, niedopuszczenie, aby mnie to powstrzymało od osiągnięcia tego, co chciałem osiągnąć, odegrało ogromną rolę w moim życiu. Po prostu czułem się coraz lepiej i lepiej – wyjaśnił David.

Źródło sukcesu

Przed dwoma laty podobne wyróżnienie spotkało jego brata Emanuela. - Jestem z tego bardzo dumna. Moim sekretem jest zachęcanie ich do bycia pracowitymi. Zawsze im powtarzam: "Ciężko pracujący nie zabijają ludzi". Kiedy jesteś pracowity, będziesz miał korzyści w późniejszym życiu – powiedziała ich matka dr Florence Odekunle, pytana o źródło sukcesu. Jej mąż też jest lekarzem.

ZOBACZ: Jak dostać się na najlepsze uczelnie świata? Spotkanie Our Future Forum

Według CBC David nauczył się, że wychodzenie poza strefę komfortu jest sposobem na rozwój.

- Przebywanie w otoczeniu ludzi, którzy tak bardzo się od ciebie różnią, jest zniechęcające, ale kiedy już jesteś w stanie dowiedzieć się czegoś o nich i o tym, co sprawia, że są wyjątkowi, wzbogaca to twoje własne życia - zauważył David.

W jego opinii uczniowie starający się o przyjęcie na studia powinni w esejach towarzyszących podaniom nadać im bardziej osobisty charakter. Tak, aby komisja mogła zobaczyć w nich osobę, a nie tylko zestaw ocen.

WIDEO - Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP