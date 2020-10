Uczeń wygląda, jak "40-letni mężczyzna". Oburzenie w brytyjskiej szkole

Opiekunowie zwracają uwagę, że Gambijczyk ma np. przerzedzone włosy, czym znacznie różni się od 15-latków, z którymi uczęszcza na zajęcia.

Sprawa została nagłośniona, gdy jedna z uczennic opublikowała na Facebooku zdjęcia kolegi, kwestionując jego wiek.

List do rodziców

Aby uspokoić nerwową sytuację, Rada Miasta Coventry wysłała do rodziców list, w którym zapewniono, że przeprowadzono wszystkie niezbędne procedury, zanim uczeń otrzymał azyl i miejsce w szkole. Podkreślono, że działano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji oraz rozporządzeniami dotyczącymi migrantów.

