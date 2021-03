Jak dostać się na najlepsze uczelnie świata? Spotkanie Our Future Forum

- GovTech ma odpowiedzialność za e-usługi, kompetencje cyfrowe oraz nowoczesne technologie - wyjaśniała Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

- Jeśli chcemy, jako administracja centralna i lokalna, zachęcać młodych liderów, by przystępowali do pracy na rzecz państwa polskiego, to trzeba im mówić, że takie możliwości tutaj są, naprawdę mają równoprawny głos, jeśli wpadną na jakiś pomysł - tak jak minister, tak stażysta programu młodych liderów ma możliwość swój projekt zaprezentować i wdrożyć - wyjaśniała. Dodała, że by zachęcić młodych do programu, premier zwolnił umowy stażowe i praktykanckie z podatku PIT.

Zdolni emigrują

- To jest duże wyzwanie, które stoi przed nami menedżerami - mówiła, pytana o to, jak zatrzymać młodych i utalentowanych specjalistów na rynku polskim. Zaznaczyła, że "trzeba pokazać, jakie możliwości mamy tu w Polsce, ogromną karierę można zrobić w kraju jeszcze z ta świadomością, ze robi się to dla Polski".

- Nasza transformacja po 89 roku wciąż trwa i można znaleźć nisze i się w niej rozwinąć - zachęcała.

Dyskusja odbyła się w ramach Our Future Forum organizowanego przez Our Future Foundation, organizację, która wspiera osoby, które chcą studiować na najlepszych uczelniach świata.

