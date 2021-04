- Kiedy panuje lęk i różne niepokoje związane z życiem codziennym w Polsce to partie polityczne zajmują się różnymi sprawami. Zgłaszały się do nas grupy osób, które nie czują się reprezentowane, o których sprawach się nie rozmawia. To spowodowało, że zdecydowaliśmy się na ten krok - powiedziała Agnieszka Ścigaj.

Ścigaj podkreśliła na konferencji prasowej w Sejmie, że polityków połączyły rozmowy o zdrowiu, przedsiębiorczości, a także to, jak Polska będzie wyglądała po pandemii. - Dzisiaj postanowiliśmy zawiązać koło poselskie, które priorytetowo będzie zajmować się tymi sprawami - zadeklarowała posłanka.

Sośnierz odchodzi z klubu PiS

Poseł Andrzej Sośnierz, który odszedł z klubu PiS na konferencji prasowej zadeklarował, że wciąż pozostaje w partii Porozumienie Jarosława Gowina. Jednocześnie zauważył, że od dłuższego czasu jego stanowisko m.in. w sprawie walki z epidemią było różne od stanowiska PiS.

- To, że tutaj jestem nie jest specjalnym zaskoczeniem. Od dłuższego czasu wyrażałem głośno swoje odmienne stanowisko na temat sposobu walki z pandemią. Jestem lekarzem i świadomość tego, że w Polsce nie musiało tyle osób zachorować i umrzeć, tym bardziej, że różne propozycje rozwiązań były przedkładane - powiedział.

Paweł Szramka powiedział, że wciąż ma podobne cele w polityce jak Paweł Kukiz, z którym współtworzył koło Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia, ale rozminęły się drogi dojścia. W tym kontekście wymienił m.in. toczące się rozmowy na linii Paweł Kukiz-prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Nowe koło poselskie

O planach założenia koła poselskiego przez Agnieszkę Ścigaj jako pierwsza informowała Interia. Do parlamentarzystki wybranej w ostatnich wyborach do Sejmu z list PSL mieli dołączyć dwaj politycy - jeden ze Zjednoczonej Prawicy i jeden z opozycji. W rozmowie z "Interią" posłanka potwierdziła, że dołączył do niej Andrzej Sośnierz.





