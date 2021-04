65 procent zaawansowania budowy tunelu zakopianki. Znamy termin otwarcia

Na budowie tunelu zakopianki stopień zaawansowania prac osiągnął ponad 65 procent - poinformowała polsatnews.pl Iwona Mikrut, główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA w Krakowie. Tunel ma ma mieć długość 2,058 km.

Półtora kilometra pomostu jezdni

- Na budowie zakończono prawie wszystkie prace związane z drążeniem i obudową komór obydwu tuneli. Wewnątrz tunelu wykonywane są płyty pomostu przyszłych jezdni. Do tej pory wykonano blisko 1 km tej płyty w komorze prawej i około 400 m w nitce lewej - powiedziała polsatnews.pl Iwona Mikrut.



Pod ziemią trwa montaż pierwszych instalacji wyposażenia technicznego. Wkrótce montowane będą instalacje: wentylacji, detekcji, monitoringu, oświetlenia, nagłośnienia, zarządzania ruchem, bezpieczeństwa oraz sieci zasilających i sterujących systemem tuneli.

Na zewnątrz tunelu kończy się budowa budynków zaplecza technicznego urządzeń tunelu.

- Na dojeździe od strony Lubnia wzniesiono w całości dwa wiadukty o długości 310 m, na których trwają prace wykończeniowe związane montażem barier ochronnych i nawierzchnią jezdni. Trwają także prace związane z ukształtowaniem terenu przed wlotami do tunelu oraz prace drogowe - powiedział Iwona Mikrut.

Budowa do początku 22 roku

GDDKiA chce, aby prace przy budowie tuneli zostały ukończone na początku 2022 roku. Po zakończeniu robót budowlanych wszystkie urządzenia tunelu musza przejść szereg testów i prób jako cały system zanim otrzymają formalne dopuszczenie do użytkowania. Ze względu na charakter obiektu i jego wyposażenie w ten proces poza wykonawcą i nadzorem inwestorskim zaangażowane będą m.in. takie służby jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja.

- Rozpoczęły się spotkania z tymi służbami, dotyczące działania systemu. Przewidywane są też ćwiczenia ratunkowe służb - powiedziała Mikrut.

Przed dopuszczeniem do ruchu muszą być także wydane przewidziane prawem decyzje właściwych organów administracji, m.in. nadzoru budowlanego i inspektoratu ochrony środowiska.

GDDKiA nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa ten proces. Procedury te mają jednak duże znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców w tunelu i na dojazdach do niego po oddaniu go do ruchu.

Pod koniec stycznia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przejechał samochodem tunelem nowego fragmentu zakopianki. Polityk PiS zapewniał wtedy, że jest szansa na ukończenie inwestycji do końca 2021 roku.

Koronawirus nie zatrzymał inwestycji

Na budowie stale zatrudnionych jest ok. 400 pracowników, z czego kilkadziesiąt osób to kadra techniczna - inżynierowie, geodeci, technologowie. Pozostali to wykwalifikowani pracownicy specjalistycznych branż z zakresu konstrukcji budowlanych i instalacji wyposażenia technicznego. Prace wykonywane są opcjonalnie w systemie 24 godziny na dobę lub na dwie zmiany, w zależności od ich charakteru i aktualnych potrzeb - podała GDDKiA.

- Epidemia koronawirusa od początku jej trwania nie wpłynęła w odczuwalny sposób na płynność dostaw materiałów na budowę. Pomimo, że kolejne jej fale powodowały częściową absencję w kadrach wykonawcy robót, to prace nigdy nie zostały wstrzymane - wyjaśniła Iwona Mikrut.

Jej zdaniem realizacja robót przebiega zgodnie z założeniami i projektem. - Na tym etapie realizacji, czyli po zakończeniu robót ziemnych i drążenia tunelu nie spodziewamy się żadnych niespodziewanych problemów technicznych - dodała.

Konstruktorzy tunelu zakopianki napotkali poważne trudności w 2017 roku. Osuwiska, które powstały przy południowym wylocie tunelu, w Skomielnej Białej. Zabezpieczenie osuwisk wymagało zaprojektowania i wykonania dodatkowych konstrukcji oraz zmiany organizacji procesu drążenia tunelu.

