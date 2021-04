Unia Europejska szykuje dla zaszczepionych zielone certyfikaty - paszporty szczepionkowe mające ułatwić podróżowanie. Skorzystają z nich ci, którzy przyjęli preparat, są ozdrowieńcami albo mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Podczas debaty w Europarlamencie unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders ostrzegł, że brak wspólnego systemu może doprowadzić do chaosu.

Tzw. paszporty szczepień miałyby zacząć działać od czerwca i umożliwić swobodne podróże po Unii Europejskiej. Wciąż jednak trwają dyskusje na temat kosztów, danych i prywatności, a także technicznych i medycznych aspektów nowego systemu.

Ryzyko fałszerstw i szerzenia pandemii

- Jeśli uda nam się osiągnąć porozumienie polityczne, rozwiązanie techniczne będzie gotowe na czas. Jeśli tego nie zrobimy, ryzykujemy rozdrobnienie w całej Europie - powiedział unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Ostrzegł, że brak wspólnego systemu spowoduje, że poszczególne kraje wprowadzą własne rozwiązania, co doprowadzić może do chaosu i "plątaniny niezliczonych, niekompatybilnych rozwiązań".

- Ryzykowalibyśmy posiadanie różnych dokumentów, których nie można odczytać i zweryfikować w innych państwach członkowskich. Ryzykowalibyśmy rozprzestrzenianie się sfałszowanych dokumentów, a wraz z nimi szerzenie się zarówno wirusa, jak i braku zaufania obywateli - alarmował Belg podczas debaty.

Uzależnione od wpływów z turystyki południowe kraje unijne, takie jak Hiszpania i Włochy, naciskają na jak najszybsze uruchomienie nowego narzędzia, aby nie stracić sezonu wakacyjnego. Z kolei wobec braku centralnego systemu i ryzyka, że prace nad nim się przeciągną, nad własnymi rozwiązaniami pracują Estonia, Litwa, Grecja, Hiszpania, Niemcy i Francja.

Konieczne darmowe testy na COVID-19

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim europosłowie domagali się, aby w związku z wprowadzaniem paszportów, które będą zawierać informację o zaszczepieniu, względnie dane dotyczące negatywnego wyniku testu bądź obecności przeciwciał, zagwarantować obywatelom Unii Europejskiej darmowe testy na COVID-19.

Europosłowie zauważyli, że koszty te przekraczają możliwości finansowe wielu obywateli.

Kiedy Didier Reynders podkreślił, że nie należy to do kompetencji Komisji Europejskiej, holenderska europosłanka, reprezentująca liberałów (RE), Sophie in 't Veld zaapelowała: "Panie komisarzu, proszę być kreatywnym".

Holenderska polityk argumentowała, że Komisja Europejska ma możliwości wpływania na rynek wewnętrzny.

Wcześniej informowano, że 13 państw unijnych uzgodniło zarys programu mającego na celu zapewnienie bezpiecznego podróżowania i pobudzenie turystyki w UE po nieudanym sezonie letnim. Oprócz Austrii i Grecji, program "zielonego paszportu" obejmuje również Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Francję, Niemcy, Włochy, Maltę, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię.

Brytyjski "paszport" w aplikacji

W Wielkiej Brytanii jako paszport szczepionkowy służyć będzie aplikacja tamtejszej narodowej służby zdrowia NHS. - Umożliwi ona podróże zagraniczne - powiedział w środę minister transportu Grant Shapps. Zapewnił, że aplikacja ma być uznawana za granicą, a prace nad tym trwają.

- To będzie aplikacja NHS używana przez ludzi, gdy rezerwują wizyty w NHS i tym podobne, która będzie pokazywać, że miałeś szczepionkę lub miałeś testy - powiedział Shapps w stacji Sky News. - Pracuję na arenie międzynarodowej z partnerami na całym świecie, aby zapewnić, że ten system może być uznawany międzynarodowo - dodał.

Źródła rządowe wyjaśniły później, że nie chodzi o aplikację NHS COVID-19, która jest używana do wykrywania kontaktów osób zakażonych i jest stosowana do "zameldowania się" w takich miejscach, jak lokale gastronomiczne, punkty usługowe wymagające bliskiego kontaktu czy świątynie - podała telewizja Sky News. Chodzi ogólną aplikację NHS służącą do rezerwacji wizyt lekarskich.

Brytyjski rząd zapowiadał, że na początku maja przedstawi wnioski z prowadzonego obecnie przeglądu potencjalnych sposobów stosowania certyfikatów szczepionkowych, które mogłyby umożliwić podróże zagraniczne oraz wznowienie imprez masowych.

Shapps powiedział też, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie mógł ogłosić, które kraje znajdą się na "zielonej liście", czyli będzie można podróżować do nich bez konieczności odbycia kwarantanny po powrocie. Plany wychodzenia z lockdownu w Wielkiej Brytanii przewidują, że wznowienie turystycznych podróży zagranicznych możliwe będzie najwcześniej 17 maja. Rząd potwierdzić ma to dopiero na początku przyszłego miesiąca.

Trzy kolory dla krajów

W Wielkiej Brytanii zapowiedziano wcześniej, że wszystkie kraje - w zależności od panującej w nich sytuacji epidemicznej - zostaną oznaczone kolorami - zielonym, żółtym i czerwonym.

Jednak nawet w przypadku krajów z zielonej listy wyjazd będzie się łączył z obowiązkiem wykonania testów przed powrotem do Wielkiej Brytanii i powtórzeniem ich już na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Zdaniem ministra transportu "w wielu krajach liczba infekcji jest najwyższa od początku pandemii, a rząd musi działać bardzo ostrożnie, by nie utracić postępu, który udało się uzyskać dzięki lockdownowi i szczepieniom".

hlk/ac/PAP/Polsat News/Polsatnews.pl