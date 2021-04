"Zielony Paszport" ma ułatwić podróżowanie. Do programu przystapiło 13 państw UE

Minister turystyki Austrii Elisabeth Kostinger powiedziała, że kraje członkowskie uzgodniły szczegóły propozycji tzw. zielonego paszportu i przekaże je do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, by można je wprowadzić najpóźniej w czerwcu.

Jak podała w poniedziałek austriacka agencja prasowa APA, Kostinger wyjaśniła, że system składa się z certyfikatu potwierdzającego, że podróżni "nie mają Covid-19" w postaci dowodu właściwego szczepienia przeciwko koronawirusowi, niedawno wyzdrowieli po infekcji i otrzymali zaświadczenie o stanie zdrowia lub niedawno uzyskali negatywny wynik testu na obecność wirusa.

ZOBACZ: Eksperci ostrzegają przed paszportami covidowymi. Wiążą się z nimi poważne ryzyka

Zgodnie z tymi doniesieniami informacje te będą przechowywane na kodzie QR, powiązanym z systemem krajowym, a nie ze wspólnym systemem, co mogłoby budzić wątpliwości co do naruszeń ochrony danych.

Oprócz Austrii i Grecji, program obejmuje również Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Francję, Niemcy, Włochy, Maltę, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię.

17 marca KE przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, który jest też określany mianem "paszportu szczepionkowego". W założeniu ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii Covid-19. Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej.