Przełożono ogłoszenie wyroku dla zabójcy George'a Floyda 28.04.2021, 08:25 Świat

Policja w Minnesocie

Chauvinowi grozi do 40 lat więzienia za morderstwo II stopnia, do 25 lat za morderstwo III stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci