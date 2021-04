Zabójca George'a Floyda w więzieniu maksymalnego bezpieczeństwa. Są obawy o jego życie

Zabójca George'a Floyda Derek Chauvin, który we wtorek został uznany winnym trzech osobnych zarzutów pozbawienia życia, trafił do więzienia o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Władze obawiają się o życie byłego policjanta.

Derek Chauvin we wtorek o 23 polskiego czasu usłyszał werdykt przysięgłych, uznający go winnym w jednym z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Były policjant był sądzony pod zarzutem morderstwa drugiego i trzeciego stopnia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Kaucja Chauvina wycofana

Ponieważ wszystkie trzy zarzuty były stawiane osobno, były policjant może usłyszeć wyrok do 75 lat więzienia. Orzekający w sprawie sędzia Peter Cahill zapewnił, że wysokość kary poznamy w ciągu ok. ośmiu tygodni.

Zaraz po odczytaniu werdyktu kaucja Chauvina zostałą wycofana, a on sam został zakuty w kajdanki i wyprowadzony. Trafi teraz do więzienia Oak Park Heights 40 km od Minneapolis. W środę media podały, że będzie on przetrzymywany z dala od pozostałych więźniów.

Więzienie o maksymalnym rygorze

- Segregacja taka stosowana jest, kiedy czyjaś obecność wśród ogółu przetrzymywanych jest niebezpieczna – powiedział stacji CNN rzecznik więzienia. Jak podają władze, istnieje obawa, że Chauvin będzie próbował popełnić samobójstwo. Jest też uważany za narażonego na niebezpieczeństwo ze strony innych więźniów jako były policjant.

Uruchomione w 1982 roku więzienie Oak Park Heights jest jedynym w tym stanie więzieniem na najwyższym, piątym poziomie zabezpieczeń. Nikt nigdy z niego nie uciekł, zdarzył się też tylko jeden przypadek zabójstwa osadzonego. Bezpieczeństwo Dereka Chauvina będzie na bieżąco monitorowane.

