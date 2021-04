Producenci dachów oferują... bezpłatne karabiny. Niektórzy grożą im śmiercią

Dyrektor ds. marketingu w firmie Wiggins Construction Matt Thomas zaproponował, aby zamiast standardowej kartki z podziękowaniami wręczać klientom... karabin AR-15. Po konsultacjach z prawnikami, którzy mieli ocenić, czy takie działania promocyjne byłyby legalne, od 12 kwietnia każdy klient zamawiający budowę dachu w cenie 7-25 tysięcy dolarów może otrzymać wartą 599 dolarów broń. Upominek mogą przyjąć wyłącznie niekarani i mający więcej niż 21 lat mieszkańcy Wyoming.

W tym stanie panują jedne z najmniej restrykcyjnych w USA przepisów dotyczących dostępu do broni palnej.

Jeśli klient nie skorzysta z promocji, firma w jego lub własnym imieniu przekaże 800 dolarów organizacji pomagającej ciężarnym kobietom w trudnej sytuacji życiowej, by skłonić je do rezygnacji z aborcji.

Podzielone opinie

Matt Thomas powiedział FOX Business, że od początku akcji Wiggins Construction otrzymała ponad 120 zapytań od klientów w całym stanie zainteresowanych instalacją dachu. Reklama wywołała również opór ze strony niektórych krytyków. Dzwoniący zarzucają firmie m.in. łamanie prawa. Pod adresem przedsiębiorców padały także groźby śmierci - zdaniem dyrektora ds. marketingu - pochodzące głównie od osób niemieszkających w Wyoming.

- Ludzie mówią, że nie szanujemy życia. To całkowicie bezpodstawne oskarżenia - powiedział Thomas. - Jeśli chcesz mieć dach nad głową, a do tego pistolet, to jest to całkowicie w porządku - stwierdził.

Działania promocyjne mają potrwać do końca roku.

emi/ac/Fox Business