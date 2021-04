- Już w tej chwili widzimy pierwsze, cieszące nas bardzo spadki zachorowań. Mam nadzieję że w perspektywie kolejnych tygodni ta liczba zachorowań będzie nadal spadała i po cichu liczymy, że okres letni to będzie ten czas, kiedy dojdzie do zupełnego pokonania koronawirusa i nawet okres jesienny nie spowoduje już kolejnego znaczącego wzrostu zachorowań - oświadczył Andrzej Duda.

ZOBACZ: Sondaż: Prezydent liderem rankingu zaufania

Jak powiedział, "to oznacza, że polska gospodarka, a przede wszystkim te branże, które w okresie pandemii koronawirusa najbardziej ucierpiały będą mogły być otwierane, a państwo przedsiębiorcy, którzy w tych branżach działali i działają będą mogli próbować wracać do normalnego funkcjonowania".

Prezydent dodał: "mówię »próbować«, bo jestem realistą wiem, że jest bardzo wiele problemów, które będzie trzeba pokonać".

Jak stwierdził, spotkanie z przedstawicielami branż dotkniętych pandemią ma pomóc w sformułowaniu rozwiązań tych problemów, służyć wysłuchaniu uwag przedsiębiorców i informacji względem ich potrzeb, które mogą ułatwić powrót do normalnego działania lub "sprawić, aby w ogóle był on możliwy".

WIDEO: Wypowiedź prezydenta na spotkaniu z przedsiębiorcami

"Nie wiem, czy życie po koronawirusie będzie jeszcze takie jak przed koronawirusem"

Chcemy otwarcie rozmawiać o problemach i uwzględnić potrzeby firm dotkniętych przez obostrzenia - mówił prezydent. Podkreślił, że zachorowania mogą znów gwałtownie wzrosnąć, jeśli ten proces będzie realizowany nieostrożnie.

- To musi być proces realizowany powoli, rzeczywiście tak jak ostatnio proponuje się, z uwzględnieniem warunków regionalnych, epidemicznych panujących w danym momencie. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy ten proces rozpocząć i powinniśmy go rozpocząć w miarę jak najszybciej. Będziemy o tym rozmawiali, to mam nadzieję przełoży się też na decyzje podejmowane w najbliższym czasie przez rząd - powiedział.

- Nie wiem, czy życie po koronawirusie będzie jeszcze takie jak przed koronawirusem, ale umówmy się, że rozmawiamy przynajmniej o próbie powrotu do czegoś, co nazywamy normalnością. Będę wdzięczny za wszystkie głosy, które w dzisiejszej dyskusji padną - powiedział, zaznaczając, że najważniejsze jest wysłuchanie głosów firm, "które niosą na sobie na co dzień ten ciężar", aby uwzględnić ich potrzeby.