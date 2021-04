Mamy 5 709 nowych przypadków koronawirusa - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia z innymi schorzeniami - 361. W szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (817), mazowieckiego (700), łódzkiego (592), dolnośląskiego (547), wielkopolskiego (500), małopolskiego (403), kujawsko-pomorskiego (372), lubelskiego (337), zachodniopomorskiego (315), świętokrzyskiego (191), pomorskiego (183), podkarpackiego (157), warmińsko-mazurskiego (153), opolskiego (152), lubuskiego (114), podlaskiego (103). 73 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.

"Liczba zakażonych koronawirusem: 2 768 034 / 65 897 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - przekazał resort zdrowia.

Mamy 5 709 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (817), mazowieckiego (700), łódzkiego (592), dolnośląskiego (547), wielkopolskiego (500), małopolskiego (403), kujawsko-pomorskiego (372), lubelskiego (337), zachodniopomorskiego (315), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 27, 2021

W poniedziałek resort zdrowia informował o 3 451 nowych zakażeniach. We wtorek tydzień temu liczba ta wynosiła z kolei 9 246.

W szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory. ZOBACZ: PSL: dodatek covidowy powinni otrzymać wszyscy pracownicy ochrony zdrowia Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 27 137 chorych z COVID-19, z których 3101 było pod respiratorami. Tydzień wcześniej, 20 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 31 938 zakażonych pacjentów, w tym 3287 pod respiratorami. Ministerstwo przekazało we wtorek, że na kwarantannie jest 193 781 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 467 036 zakażonych. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/SH3qnjSD0P — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 27, 2021

Które branże będą "odmrażane"?

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, goszcząc w programie "Graffiti" w Polsat News powiedziała, że "po półtora roku walki z pandemią dzisiaj brakuje w gospodarce każdej gałęzi, która jest zamknięta". Jak dodała, każde z działających w Polsce 2,5 mln przedsiębiorstw i działalności gospodarczych jest cennych, "oby były jak najszybciej odmrażane".

Semeniuk, odpowiadając na pytanie o to, które branże będą odmrażane jako pierwsze, powiedziała, że trzeba poczekać na oficjalne decyzje w tej sprawie, które podejmował będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. - My rekomendujemy odmrażanie poszczególnych gałęzi, mam nadzieję, że również te liczby, które obserwujemy (zakażeń - red.) pozwolą mieć w tej kwestii kontrolowany optymizm - oceniła.

- Od wczoraj funkcjonują salony beauty i szkoły, mówiąc o kolejności odmrażania, mówimy w pierwszej kolejności o branżach, które są najdłużej zamknięte, branży eventowej i gastronomii, oraz o tych, które mogą funkcjonować na otwartej przestrzeni - powiedziała Olga Semeniuk. Jak podkreśliła, rozważany jest wariant powrotu do znoszenia ograniczeń w taki sposób, jak to miało miejsce w 2020 r. z myślą o wydarzeniach takich, jak komunie i wesela na świeżym powietrzu.

- Mam nadzieję, że z odpowiednim protokołem (sanitarnym - red.) uda nam się już niedługo otwierać te gałęzie - stwierdziła i dodała, że jej ministerstwu zależy również na jak najszybszym odmrożeniu pozostałych branż, takich jak np. kluby fitness.

WIDEO - Wicepremier Gowin o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy: "wiele kwestii pozostało do wyjaśnienia" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/Polsatnews.pl