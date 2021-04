Unijne fundusze. Premier: rząd przyjął projekt ustawy [OGLĄDAJ]

- Na Radzie Ministrów przyjęliśmy projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE. Teraz przekazujemy ten akt do parlamentu - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu rozmawiał wcześniej z przedstawicielami Lewicy w Sejmie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. - Przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach - przekazał.

We wtorek przed południem odbyło się w Sejmie spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS.

- To była kolejna dyskusja przeprowadzona z naszymi kolegami z ław opozycyjnych. Muszę podkreślić, że to jedyny klub, od którego otrzymaliśmy bardzo kompleksowe propozycje - mówił premier Morawiecki.

- My nad tymi propozycjami się pochyliliśmy, debatowaliśmy we własnym gronie i dzisiaj przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach - dodał.

Jak przekazał, uzgodnienia te dotyczą m.in. dodatkowych środków na szpitale powiatowe. - Zobowiązaliśmy się, żeby rozbudować KPO o program budowy 75 tys. dodatkowych mieszkań - dodał premier. Do samorządów ma trafić z kolei ok. 35 proc. środków

ZOBACZ: "Rząd zgodził się na nasze warunki". Lewica po spotkaniu z premierem

Premier powiedział, że ministrowie Solidarnej Polski zgłosili na Radzie Ministrów swoje zastrzeżenia dotyczące projektu ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE.

Lewica uzależnia swoje poparcie dla głosowania za ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE od kilku przedstawionych w poniedziałek postulatów. Są to: co najmniej 30 proc. środków dla samorządów; 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż; zbudowanie 75 tys. tanich mieszkań na wynajem; 1 mld euro na szpitale powiatowe; przygotowanie szczegółowego planu wydatków; powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków.

Pieniądze po kryzysie covidowym

We wtorek rząd ma po raz kolejny zająć się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększenia zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dokument taki musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa – 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności – 27,4 mld zł.

WIDEO - Potrącił rowerzystę i uciekł. Policji tłumaczył, że spanikował Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/zdr/Polsat News, Polsatnews.pl