Do niecodziennego zajścia doszło we wtorek w Sejmie - wychodzącym ze spotkania z Lewicą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi zagrodziła drogę Iwona Hartwich. Doszło do przepychanek z SOP, a posłanka krzyczała do premiera: "pan kłamie!". - Minister Dworczyk mnie popchnął - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl posłanka KO.

Gdy premier Mateusz Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk wychodzili ze spotkania z Lewicą, drogę na korytarzu sejmowym zagrodziła im posłanka PO Iwona Hartwich. Trzymała w rękach tablicę, na której było napisane pytanie: "kiedy szczepieni będą niepełnosprawni?"

"Dlaczego pan kłamie?"

Początkowo posłankę próbował powstrzymać minister Dworczyk, jednak mu się to nie udało. Doszło do przepychanek Hartwich z funkcjonariuszami SOP.

Posłanka krzyczała podniesionym głosem w kierunku premiera i ministra Dworczyka: "dlaczego pan kłamie?".

Wideo: Incydent w Sejmie. Przepychanki Iwony Hartwich z Michałem Dworczykiem i SOP

Po kilkuminutowych przepychankach, które dziennikarze mogli obserwować z pewnego oddalenia - Straż Marszałkowska nie wpuszczała ich bowiem do korytarza, gdzie mieści się gabinet premiera - Hartwich się uspokoiła i została zaproszona przez szefa KPRM Michała Dworczyka do gabinetu premiera.

Posłanka KO Iwona Hartwich powiedziała polsatnews.pl, że zależy jej na tym, aby osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie zostali dołączeni do priorytetowej grupy szczepień.

- Wysłałam ministrowi Dworczykowi album z niepełnosprawnymi dziećmi i ich opiekunami. Wysłałam też w tej sprawie interpelacje, zapytania. Wszystko to pozostało bez odzewu - dodała.

"Ruszyli na mnie z rękoma, Dworczyk mnie popchnął"

Jak relacjonowała, czekała przed drzwiami w Sejmie na Dworczyka i premiera Morawieckiego. Gdy ci opuszczali spotkanie z przedstawicielami Lewicy, Hartwich chciała podejść do szefa rządu. - Ci panowie (funkcjonariusze SOP - red.) ruszyli na mnie z rękoma, pan Dworczyk również. Minister Dworczyk mnie popchnął, a ja krzyczałam, by mnie nie dotykał - powiedziała.

Jak dodała, minister Dworczyk nazwał ją "awanturniczką" i zaproponował spotkanie w gabinecie premiera. - Bardzo się zawiodłam. Oczekiwałam, że pan minister powie coś konkretnego. Zapytał czego ja oczekuję i co ja sobie wyobrażam. Wydaje mi się, że minister zdaje sobie sprawę, że wypada choć przeprosić osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów - mówiła.

Jak podkreśliła, rządzący powinni wystosować komunikat, że osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym zostaną priorytetowo zaszczepieni. - Minister Dworczyk zasugerował, że jeśli się na to zgodzą, zgłoszą się do nich kolejne grupy - powiedziała Hartwich polsatnews.pl. Jak dodała, szef KPRM zasugerował, że to Rada Medyczna nie rekomenduje priorytetowych szczepień osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

- Powinnam zatem wysłać interpelację do każdego z tych medyków - stwierdziła.

"Obowiązują pewne zasady"

- Pani poseł rozmawiała z panem premierem - powiedział Michał Dworczyk odnosząc się do całej sytuacji.

- Pamiętajmy, że obowiązują pewne zasady, których musimy przestrzegać, a pani poseł jest znana z niekonwencjonalnych - tak to nazwijmy - zachowań i działań. Stąd miała miejsce ta sytuacja, w której zaprosiłem panią poseł i prosiłem od początku, żebyśmy usiedli i porozmawiali - wyjaśnił.

- Bo jeżeli ktoś chce rozmawiać, to temu najbardziej służy sytuacja, w której można usiąść i rozmawiać o faktach - dodał Dworczyk.

- Rozmawialiśmy przez kwadrans z panią poseł. Nie przyjmowała tych argumentów, które przedstawiam. Ja to rozumiem i szanuję - stwierdził minister.

"Oczekuję trochę człowieczeństwa"

"Kilkunastu silnych, uzbrojonych mężczyzn używając siły nie dopuściło mnie do premiera polskiego rządu. To tylko utwierdza w przekonaniu, jak bardzo PiS gardzi osobami z niepełnosprawnościami" - napisała wcześniej na Twitterze Hartwich.

Kilkunastu silnych, uzbrojonych mężczyzn używając siły nie dopuściło mnie do premiera polskiego rządu.



To tylko utwierdza w przekonaniu, jak bardzo PiS gardzi osobami z niepełnosprawnościami. — Iwona Hartwich (@iwonahartwich) April 27, 2021

Później podczas rozmowy z dziennikarzami wyjaśniła, że "od wielu miesięcy" pisze interpelacje i zapytania do premiera, marszałek Witek i ministra Dworczyka ws. szczepień osób niepełnosprawnych.

- Gdyby pan Dworczyk, i to panu Dworczykowi powiedziałam, żeby przeczytał choć jedną moją interpelację od początku do końca, gdzie w niej jasno mówię: trzeba jak najszybciej zaszczepić osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, te zależne, te niezdolne do samodzielnej egzystencji - tam, gdzie jest potrzebny drugi opiekun - mówiła Hartwich wyliczając czynności, które musi wykonać opiekun względem osoby niepełnosprawnej.

Podkreśliła przy tym, że dziennie otrzymuje po 80-100 telefonów od rodzin z całej Polski w tej sprawie. - Jako poseł muszę coś z tym zrobić. Musiałam tu przyjść, musiałam mocno zaprotestować - podkreślała.

- Ustaleń nie ma żadnych - przyznała po spotkaniu Hartwich. - Pan Dworczyk zapytał się mnie, czego oczekuję, skoro za dwa tygodnie już te szczepienia (będą dostepne dla wszystkich pełnoletnich Polaków - red.), więc ja oczekuje od tego rządu, od pana Dworczyka, od pana Morawieckiego tak naprawdę trochę człowieczeństwa i tak naprawdę przyzwoitości i wyjścia chociaż na koniec by przeprosić za to, że te osoby do tej pory, od wielu miesięcy nie są zaszczepione - mówiła posłanka KO.

