Pijany jeździł w nocy ciągnikiem samoróbką. Miał 3,5 promila alkoholu w organizmie

Do zatrzymania pijanego kierowcy doszło w poniedziałek przed północą we Frampolu na ulicy Zakościele. - Policjanci zauważyli kierowcę ciągnika rolniczego typu SAM (samoróbka), który kierował bez wymaganych przepisami świateł - poinformowała we wtorek młodszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Zatrzymany do kontroli kierowca to 38-letni mieszkaniec gminy Dzwola (powiat janowski). Był pijany - przeprowadzone przez policjantów badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu.

Wiózł pijanego pasażera

Jak się okazało, mężczyzna ma też orzeczony czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd.

- Jakby tego było mało, wiózł pasażera, 42–letniego mieszkańca tej samej gminy. Mężczyzna był także nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu - zaznaczyła Klimek.

38-latek będzie odpowiadać za swoje czyny przed sądem. Jak poinformowała Klimek, mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 60 tys. zł.

ms/Polsatnews.pl/PAP