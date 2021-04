Biskup z Włocławka zrezygnował. Papież wyznaczył następcę

"Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego" - podała we wtorek Nuncjatura Apostolska w Polsce. Duchowny 10 grudnia 2020 roku osiągnął wiek emerytalny.

Nuncjatura poinformowała również, że papież mianował biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. Został on 77. biskupem włocławskim.

Bp Krzysztof Wętkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy @prymasowska, został mianowany biskupem diecezji włocławskiej. Jednocześnie @Pontifex_pl przyjął rezygnację bp. Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego - ogłosiła Nuncjatura Apostolska.https://t.co/wsjhCimZYP pic.twitter.com/N3LuOOSQ59 — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) April 27, 2021

Biskup włocławski od 17 lat

Bp Wiesław Alojzy Mering urodził się 10 grudnia 1945 r. w Żukowie koło Gdańska. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1972 r. w Gdyni z rąk biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej Zygfryda Kowalskiego. W 1976 r. ukończył studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z zakresu nauk humanistycznych. Następnie przez rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu, jako stypendysta rządu francuskiego, uzyskując tam stopień licencjata.

ZOBACZ: Nowy biskup kaliski Damian Bryl. Na stanowisku zastąpił Edwarda Janiaka

Po powrocie do Polski był wikariuszem w dwóch parafiach: Chrystusa Króla w Toruniu (1978) i Matki Bożej Różańcowej w Gdyni (1978-81). W 1982 r. został proboszczem w Lignowach koło Pelplina. Pełnił również funkcję duszpasterza rodzin diecezji chełmińskiej (był nim do 1989 r.) i diecezjalnego wizytatora nauki religii (do 1990 r.).

W dniu 25 marca 2003 r. decyzją papieża Jana Pawła II został mianowany nowy ordynariusz diecezji włocławskiej. Święcenia biskupie przyjął i dokonał ingresu do Katedry Włocławskiej dn. 26 kwietnia 2003 r. Jako dewizę swej posługi przyjął słowa: "Iustitia, pax et gaudium", zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian "Królestwo Boże (...) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym".

Członek Rady Prawnej KEP

Bp Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 r. w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

W 1989 r. podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna został mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem ds. środków społecznego przekazu, a później kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. Gdy przyjmował nominację w gronie tym było ośmiu jego profesorów z czasów seminaryjnych oraz proboszcz rodzinnej parafii. Był również wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od października 2012 roku pełni funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej.

ZOBACZ: Biskup Wiesław Mering złożył rezygnację

Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej KEP, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.