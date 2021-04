Eurobarometr. Polacy lepiej oceniają działania lokalnych władz w walce z pandemią, niż rządu

Ponad jedna trzecia Polaków (36%) jest zadowolona z działań, jakie podjął polski rząd w celu zwalczania pandemii. Na tle ogółu Europejczyków, Polacy są w gronie narodowości, których zadowolenie z działań swojego rządu jest jednak na dość niskim poziomie – średnia dla wszystkich krajów UE to 43%. W podobnym stopniu jak Polacy, z działań swojego rządu są zadowoleni Francuzi (36%) oraz Grecy i Włosi (po 39%). Najmniej zadowoleni są natomiast Łotysze (21%) oraz Czesi (24%). Z kolei najbardziej ze sposobu radzenia sobie rządu w zwalczaniu pandemii zadowoleni są Duńczycy (79%).

Eurobarometr



Dużo bardziej Polacy (51%) są natomiast zadowoleni z tego, jakie środki w celu zwalczania pandemii podejmowały władze regionalne i lokalne. W tym względzie poziom zadowolenia Polaków nie odbiega od średnich wyników dla Unii Europejskiej (52%) oraz jest taki sam jak mieszkańców Estonii, Malty i Słowacji. Ponownie najmniej zadowoleni z tego, jak ich władze radziły sobie ze zwalczaniem pandemii, są mieszkańcy Łotwy (33%), a najbardziej Duńczycy (88%).

ZOBACZ: Sondaż: maleje liczba Polaków, którzy nie chcą się zaszczepić przeciw COVID-19



Jeśli chodzi o zadowolenie ze środków podjętych przez Unię Europejska w celu zwalczania pandemii koronawirusa, Polacy są zadowoleni w większym stopniu niż średnio Europejczycy (55% w porównaniu do 43% ogółu Europejczyków). Podobnie jest wśród mieszkańców Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Malty, Słowenii i Szwecji (55%). W największym stopniu z działań Unii Europejskiej zadowoleni są Litwini (67%) oraz Duńczycy (68%), a w najmniejszym stopniu Grecy (31%), Francuzi (32%) oraz Niemcy (33%).

Skutki koronawirusa

Wśród Polaków ponad połowa (57%) przyznaje, że pandemia ma dla nich osobiście poważne skutki finansowe. Dość podobnie sytuacja wygląda wśród Bułgarów (61%) oraz mieszkańców Włoch i Rumunii (62%). Jest to więcej niż wśród ogółu Europejczyków – średni wynik dla całej Unii to 43%. Najbardziej finansowe skutki pandemii odczuwają jednak Grecy (78%), a najmniej Holendrzy (14%), Duńczycy (19%) oraz Niemcy (20%).

ZOBACZ: Niemiecki dziennik: Polska osiągnie w tym roku PKB sprzed pandemii. "Niemcom się to nie uda"



Częściej pogorszenie sytuacji finansowej jako skutek pandemii odczuwają kobiety (59% w porównaniu do 55% mężczyzn) oraz osoby w wieku 35-44 lat (67%).

Eurobarometr

Wszystkie kraje Unii Europejskiej są jednak dość zgodne co do tego, że pandemia koronowirusa ma poważne skutki gospodarcze dla ich krajów (średni wynik dla całej Unii to 93%). Uważa tak również 90% Polaków i tyle samo Duńczyków, Niemców oraz Estończyków.

W przypadku Portugalii 100% badanych jest tego zdania, w Grecji i na Cyprze 99%. Z kolei w najmniejszym stopniu o poważnych skutkach gospodarczych pandemii dla swojego kraju (choć i tak jest to zdecydowana większość badanych) przekonani są mieszkańcy Rumunii (81%) oraz Luksemburga (85%).

Fake newsy

75% Polaków przyznaje, że często spotyka się z wiadomościami lub informacjami, które ich zdaniem zniekształcają rzeczywistość lub nawet są nieprawdziwe. Nie są to na tle Europy odosobnione odczucia – podziela je 71% Europejczyków (średnia wyników dla wszystkich krajów Unii). Zdecydowanie najczęściej przyznają to Grecy (90%), a najrzadziej Holendrzy (53%).

ZOBACZ: YouTube ostro banuje dezinformację w temacie szczepionek na CoVID-19

W porównaniu do wyników z 2019 roku (64%), obecnie więcej Polaków przyznaje, że często trafia na wiadomości lub informacje, które w ich ocenie przedstawiają rzeczywistość w nieprawdziwym świetle. Zdaniem 74% Polaków rozpoznanie takich wiadomości nie jest jednak trudne (65% wśród ogółu Europejczyków). Najbardziej pewni, że potrafią rozpoznać fake newsa, są mieszkańcy Portugali (85%), a największą trudność sprawia to Włochom (50%).

Eurobarometr

Zarówno wśród Polaków, jak i ogółu Europejczyków, dość powszechna jest opinia, że istnienie w przestrzeni publicznej informacji nieprawdziwych czy zniekształcających rzeczywistość stanowi obecnie problem oraz jest zagrożeniem ogólnie dla funkcjonowania demokracji. Zdaniem większości Polaków (78%) obecność wiadomości i informacji, które zniekształcają rzeczywistość lub nawet są nieprawdziwe, stanowi problem w naszym kraju. Polskie nastroje nie są w Europie odosobnione.

Zdaniem 76% ogółu Europejczyków fake newsy są postrzegane jako problem, szczególnie w Grecji (zdaniem 94% mieszkańców), w najmniejszy stopniu w Finlandii – 51% Finów. Fałszywe wiadomości i dezinformacja to zdaniem 82% Polaków także zagrożenie dla demokracji (uważa tak również 82% Europejczyków – średni wynik dla wszystkich krajów UE). W największym stopniu istnienie fałszywych wiadomości i informacji, jako problem dla demokracji w ogóle, postrzega Grecja (95% badanych), a w najmniejszym Austria (69%).

Niski poziom zadowolenia z demokracji

Zadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji w Polsce spadło o 12 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na tle Europejczyków, Polska jest w dziesiątce krajów z najniższym poziomem zadowolenia (45% zadowolonych w porównaniu do 55% ogółu Europejczyków). W najmniejszym stopniu zadowoleni ze sposobu funkcjonowania demokracji w swoim kraju są Słoweńcy (25%), a w największym Duńczycy (85%).

ZOBACZ: "Cios w samo serce polskiej demokracji". KO po wyroku ws. Rzecznika Praw Obywatelskich



Na tle krajów z Grupy Wyszehradzkiej, Polska nie bardzo się wyróżnia, sposób funkcjonowania demokracji jest oceniany tak samo jak w Czechach (45% zadowolonych), gorzej jednak niż na Węgrzech (52% zadowolonych), ale lepiej niż w Słowacji (39% zadowolonych).

Eurobarometr

Odsetek osób niezadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce jest najwyższy od kilku lat – w 2014 roku niezadowolonych było 31% badanych, w 2015 roku – również 31%, w 2016 roku 36% i w 2017 ponownie 31%, w 2018 roku 30%, w 2019 roku 34%, a obecnie jest to już ponad połowa Polaków (53%).



Z kolei bardziej niż ogół Europejczyków Polacy są zadowoleni z funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej (67% Polaków w porównaniu do 53% ogółu Europejczyków). Najbardziej ze sposobu funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej zadowoleni są Irlandczycy (78%), a najmniej Grecy (33%).

Europejski Zielony Ład

47% Polaków jest zdania, że głównym priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu, czyli zestawu środków mających na celu ochronę środowiska i klimatu, powinno być rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych. Drugim z elementów, na którym głównie powinny skupić się działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu powinna być – zdaniem 45% badanych – walka z odpadami plastikowymi oraz jednorazowymi wyrobami z plastiku.

Opinie Polaków nie odbiegają znacząco od średnich wyników europejskich. Większość respondentów w UE wskazywała te same cele jako kluczowe – 52% Europejczyków uważa, że należy się skupić na rozwijaniu energii ze źródeł odnawialnych, a 48% ogółu Europejczyków uważa, że priorytetem powinna być walka z odpadami plastikowymi.

Eurobarometr



W porównaniu do wyników z 2019 roku, obecnie większego znaczenia w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu nabrało rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych, które znalazło się na szczycie listy priorytetów. W 2019 roku za najważniejsze postrzegano walkę z odpadami plastikowymi oraz jednorazowymi wyrobami z plastiku (49% w porównaniu do 45% obecnie).



Inne państwa członkowskie w dość podobny sposób do Polski postrzegają kwestie priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu. Na tle Europy wyróżnia się pod tym względem 5 państw członkowskich. Dla Estonii oraz Czech na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o priorytety Europejskiego Zielonego Ładu, znalazło się promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. systemu ochrony zasobów naturalnych i ograniczania odpadów (odpowiednio 60% oraz 56% odpowiedzi).

Dla Łotyszów najważniejsze jest z kolei wspieranie rolników w UE, aby otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie za dostarczanie Europejczykom bezpiecznej żywności w przystępnych cenach (55% badanych). Wspieranie rolników w UE jest na drugim miejscu wśród priorytetów mieszkańców Bułgarii (41%) oraz Francji (51%).

Badanie Standardowy Eurobarometr zostało zrealizowane w dniach 12 lutego – 18 marca 2021 roku przez firmę Kantar Polska na zlecenie Komisji Europejskiej na reprezentatywnej próbie 1036 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów. Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących.

WIDEO - Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Zginął w rakiecie własnej roboty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/Eurobarometr