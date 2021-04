W ciągu pół roku o 17 proc. zmalała liczba badanych, którzy nie chcą się zaszczepić przeciw COVID-19. W sumie 44 proc. ankietowanych chciałoby przyjąć szczepionkę, 30 proc. deklaruje, że jej nie przyjmie. 21 proc. uczestników badanych potwierdziło przyjęcie co najmniej jednej dawki szczepionki.

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS wynika, że 65 proc. Polaków ma pozytywny stosunek do szczepień przeciw COVID-19. Pracownia porównywała dane zbierane od listopada do kwietnia tego roku. Wynika z nich, że odsetek osób sceptycznie nastawionych do akcji szczepień systematycznie i zauważalnie maleje.

Prawie dwie trzecie dobrze o szczepieniach

W listopadzie ubiegłego roku przeciwnych szczepieniom było rekordowe 47 proc. badanych, którzy deklarowali, że nie chcą poddać się szczepieniu przeciw COVID-19.

CBOS podkreśla jednak, że w końcówce 2020 roku nie było jeszcze w Polsce szczepionki, a sama akcja szczepień była dopiero planowana. Brakowało także wiarygodnych informacji dotyczących rozpoczęcia akcji szczepień i dostępnych preparatów.

Z badania CBOS wynika, że w kwietniu 65 proc. dorosłych Polaków miało pozytywny stosunek do akcji szczepień przeciw COVID-19. Według CBOS wyraźny wzrost zainteresowania odnotowano po rozpoczęciu w styczniu Narodowego Programu Szczepień.

W sumie 44 proc. zapytanych chce się zaszczepić. Na pytanie o chęć przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 "zdecydowanie tak" odpowiedziało 27 proc. badanych, "raczej tak" - 17 proc. Przeciwników szczepienia było 30 proc. 17 proc. zapytanych odpowiedziało, że "zdecydowanie nie" zaszczepi się, a 13 proc. powiedziało, że "raczej nie" zamierza tego robić. Nie miało zdania na ten temat 5 proc. badanych.

21 proc. zapytanych deklarowało w kwietniu, że zaszczepiło się przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw koronawirusowi. Jednocześnie gdyby ankietowani mieli wybór, to najchętniej przyjęliby szczepionkę Pfizer-BioNTech. Najmniejszy odsetek deklarował chęć zaszczepienia preparatem AstraZeneca.

Z badania CBOS wynika także, że gdyby szczepionkę przyjęły wszystkie osoby, które deklarują taki zamiar oraz ci, którzy uzależniają decyzję od wyboru preferowanego preparatu, to odsetek zaszczepionych wynosiłby już 60 proc.

Strach przed zainfekowaniem koronawirusem

Z badania CBOS wynika także, że 64 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem. CBOS wskazuje, że badanie było realizowane w okresie spadającej, ale wciąż wysokiej liczby rejestrowanych zakażeń SARS-CoV-2. Duża liczba zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach stanowiła znaczne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia.

Efektem trzeciej fali zachorowań była także duża liczba zgonów z powodu COVID-19. Badanie pokazało, że odsetek osób obawiających się zakażenia koronawirusem w stosunku do marca nie zmalał, ale wzrósł. Spośród obawiających się zakażenia koronawirusem 23 proc. podało, że boi się bardzo, a 41 proc, że boi się trochę. Zakażenia nie boi się z kolei 35 proc. respondentów, w tym 21 proc. "raczej się nie boi", a 14 proc. "w ogóle się nie boi".

W pierwszej połowie marca zakażenia obawiało się 61 proc. badanych, w tym 22 proc. bało się bardzo, a 39 proc. bało się "trochę". 38 proc. podało, że "nie boi się", w tym 21 proc., że "raczej się nie boi", a 17 proc., że "w ogóle się nie boi".

Zakażenia obawiają się przede wszystkim starsi respondenci - podaje CBOS. Najbardziej - mający co najmniej 65 lat oraz w wieku od 55 do 64 lat. Najrzadziej obawy przed zakażeniem wyrażają najmłodsi - boi się mniej niż połowa ankietowanych poniżej 25 roku życia i nieco ponad połowa mających od 25 do 34 lat.

Wśród osób, które już się zaszczepiły przeciw COVID-19 (przynajmniej jedną dawką), poziom obaw przed zarażeniem się nadal pozostaje wysoki – ogółem boi się 72 proc. z nich, w tym 34 proc. boi się bardzo.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 8 do 18 kwietnia 2021 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1131 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 47,3 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 38,5 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 14,2 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

hlk/grz/PAP/Polsatnews.pl