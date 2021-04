Do wtorku na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami. Temperatura powietrza lokalnie może spaść do -7 st. C przy gruncie. W niedzielę spodziewane są też przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w niektórych miejscach krupy śnieżnej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz w południowych powiatach województwa dolnośląskiego.

ZOBACZ: Przymrozek, deszcz i śnieg. Pogoda na weekend

W tych regionach synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza od -4 do -1 st. C, przy gruncie od -7 do -2 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 11 st. C.

Deszcz i śnieg

Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują do wtorku.

W niedzielę w ciągu dnia spodziewane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie krupy śnieżnej lub śniegu. Na wschodzie słabe burze. Temperatura wyniesie od 5 st. C. na krańcach północnych do 10 st. C na południu.

TwojaPogoda.pl

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

WIDEO - Zakończono reanimację i przykryto ciało workiem. A mężczyzna żył Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/PAP