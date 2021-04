IMGW ostrzega przed przymrozkami i śniegiem

Według IMGW temperatura w kilku powiatach województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego spadnie do ok. -2 stopni, przy gruncie do -4 stopni.

Na południu Dolnego Śląska, na obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m., będzie padać śnieg. Według synoptyków przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 4 do 8 cm.

emi/PAP