SpaceX leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na pokładzie czwórka astronautów

Na Międzynarodową Stację Kosmiczną wyruszy czteroosobowa załoga. Po raz pierwszy na pokładzie znajdą się astronauci spoza Stanów Zjednoczonych. Poza Megan McArthur i Shane Kimbrough z USA w podróż wyruszą Francuz Thomas Pesquet oraz Japończyk Akihiko Hoshide.

Lot ma potrwać niemal 24 godziny. Według planu astronauci mają pojawić się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w sobotę, 24 kwietnia około 10:10. Astronauci będą podróżowali kapsułą załogową o nazwie Crew Dragon, stworzoną przez firmę miliardera Elona Muska. Pierwszy lot, przy realizacji którego NASA współpracowała z firmą SpaceX, odbył się w maju zeszłego roku.

Kontrakt na budowę statku kosmicznego

Amerykańska agencja kosmiczna NASA poinformowała w piątek, że kontrakt na budowę statku kosmicznego, którym ma wysłać astronautów na Księżyc już w 2024 roku, dostanie należąca do miliardera Elona Muska firma SpaceX.

W rywalizacji o warty blisko 3 miliardy dolarów kontrakt firma SpaceX pokonała Blue Origin Jeffa Bezosa oraz koncern Dynetics.

Amerykanie mają w planach wysłać w 2024 roku na Księżyc dwóch astronautów. - Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do następnego lądowania - powiedział w piątek szef NASA Steve Jurczyk.

Przed lotem z astronautami konieczne będzie wykonanie lotu testowego na Księżyc.

Przedstawiciel NASA Mark Kirasich powiedział, że agencja ma nadzieję, że wszystkie trzy firmy, które rywalizowały o kontrakt dalej będą konkurowały w zakresie transportu na Księżyc. Celem - jak podkreślił - są "regularnie powtarzające się" loty na ziemskiego satelitę.

W przeciwieństwie do lądowań na Księżycu w latach 1969-1972, NASA przygotowuje się teraz do dłuższej obecności na tym satelicie. Postrzegane jest to jako pierwszy krok do wysłania astronautów na Marsa.

dsk/ sgo//Polsat News, Polsatnews.pl/PAP