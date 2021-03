Japoński miliarder zaprasza chętnych do podróży w kosmos. Płaci za wszystko

Japoński miliarder Yusaku Marezawa zaprasza do udziału w rekrutacji wszystkich chętnych, którzy chcą wybrać się w podróż kosmiczną. - Chcę, aby przyłączyli się ludzie z różnych środowisk - mówi w wideo promującym misję. Pierwszy cywilny lot w kosmos nosić będzie nazwę "dearMoon" i zorganizowana zostanie przez firmę SpaceX Elona Muska w 2023 r. W planach jest okrążenie okrążenie Księżyca.

- To nie miało miejsca nigdy wcześniej. Zamierzamy minąć Księżyc i oczkujemy, że ludzie dotrą tak daleko, jak nikt inny wcześniej - skomentował Elon Musk, dyrektor generalny SpaceX.

Podróż trwać będzie łącznie 6 dni - 3 dni w każdą stronę. Na pokładzie zasiądzie od 10 do 12 członków załogi, w tym sam miliarder Yusaku Marezawa. Osiem miejsc zajmą osoby wyłonione przez miliardera. - Wykupiłem wszystkie miejsca na pokładzie, więc będzie to prywatna podróż - powiedział. Podróżnych w kosmos wyniesie rakieta Starship.

Kryteria rekrutacji

Pierwotnie miliarder miał zaprosić do udziału w wyprawie artystów z całego świata. Jak przyznał, jego plan ewoluował. - Stwierdziłem, że każda osoba, która robi w swoim życiu coś kreatywnego może być "artystą" - powiedział.

