Fiłatowa podkreśliła, że Jura bardzo kochał ludzi. - Starał się pomagać każdemu, kiedy tylko mógł. Doskonale rozumiał, znaczenie tego, co osiągnął. Wszyscy go bardzo szanowali. Wiedział, że może dostać wszystko o co poprosi. Każdy minister spełni jego prośbę. Nie robił tego dla siebie, pomagał innym - zaznaczyła.

Pamiętny lot odbył się 12 kwietnia 1961 roku. Statek kosmicznym "Wostok 1" dokonał jednokrotnego (niepełnego) okrążenia orbity satelitarnej Ziemi w ciągu 1 godziny 48 minut.

Wideo: "Wszystko było tajne". Mija 60 lat od pierwszego lotu człowieka w kosmos



Pierwszy, który okrążył Ziemię

Rakieta wystartowała o 6:07 czasu moskiewskiego O 6.17 "Wostok 1" wszedł na orbitę. Dokładnie o godzinie 10.00 Radio Moskwa podało informację, że radziecki kosmonauta Jurij Gagarin został nie tylko pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej, ale także pierwszym, który okrążył Ziemię.



O godzinie 7.25 "Wostok 1" ponownie zaczął wchodzić w atmosferę. Niestety, na skutek usterki odłączenie kapsuły od statku nie powiodło się, gdyż obie części były połączone nieznanym przewodem. Spalił się on dziesięć minut później w atmosferze, dzięki czemu człon napędowy ostatecznie oddzielił się od kapsuły. Na wysokości około 7 km Gagarin katapultował się ze statku i bezpiecznie wylądował na spadochronie o godzinie 7.55.





