Media: chińskie szczepionki na Covid-19 mogą być zatwierdzone przez WHO

Szczepionki na Covid-19 chińskich firm Sinovac i Sinopharm weszły w ostatnią fazę procesu zatwierdzania do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), co jest wymogiem udziału w programie COVAX – podał w piątek "South China Morning Post".

Kwestia chińskich preparatów ma być przedmiotem dyskusji zaplanowanych na najbliższy poniedziałek oraz na 3 maja – pisze hongkoński dziennik, powołując się na dyrektorkę wydziału immunizacji WHO Kate O’Brien.

Według "SCMP" naukowcy mają już wszystkie potrzebne informacje i mogą opracować swoje zalecenia nawet przed tymi spotkaniami. Wcześniejsza praktyka sugeruje, że licencja na użycie kryzysowe (EUL) może zostać wydana wkrótce po formalnym przedstawieniu zaleceń.

Skuteczność szczepionek z Chin

Gazeta podkreśla, że zatwierdzenie przez WHO mogłoby zwiększyć zaufanie do chińskich szczepionek, osłabione przez brak przejrzystości i sprzeczne dane publikowane przez różne instytucje, które je badały.

Chińskie preparaty podano już setkom milionów Chińczyków, a ponad 100 mln dawek sprzedano za granicę. Sinopharm nie opublikował jednak jak dotąd szczegółowych wyników testów klinicznych trzeciej fazy swojego specyfiku – podkreśla "SCMP".

Według chińskich władz preparat Sinopharmu zapobiega zachorowaniu na Covid-19 ze skutecznością ponad 79 proc. Natomiast szczepionka Sinovacu wykazała w osobnych próbach klinicznych w Brazylii, Turcji i Indonezji skuteczność pomiędzy 50,65 a 83,5 proc.

W Chinach kontynentalnych do powszechnego użycia zatwierdzono dotychczas cztery rodzime szczepionki na Covid-19, a piąta otrzymała zielone światło do zastosowań kryzysowych w ograniczonym zakresie. Sinovac i Sinopharm zgłosiły chęć udziału w globalnym programie dystrybucji COVAX, do czego potrzebna jest licencja od WHO.

