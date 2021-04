Rosyjskie manewry na Krymie. Wojska opuszczają półwysep

Wojska rosyjskie, które uczestniczyły w ćwiczeniach na anektowanym Krymie rozpoczęły powrót do miejsc stałej dyslokacji. Poinformowało o tym w piątek ministerstwo obrony Rosji. Siły te kierują się na stacje kolejowe i lotniska, trwa załadunek na okręty desantowe

Oddziały, które rozpoczęły powrót do koszar, należą do rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego i sił powietrznodesantowych. Przerzucenie wojsk ma zakończyć się do 1 maja.

10 tysięcy żołnierzy na ćwiczeniach

Wojska te brały udział w ćwiczeniach, których główny etap odbył się w czwartek i które według ministerstwa obrony Rosji były elementem niezapowiedzianego sprawdzianu gotowości bojowej sił zbrojnych.

W manewrach na poligonie Opuk na anektowanym ukraińskim Krymie uczestniczyło w czwartek 10 tysięcy żołnierzy.

Od drugiego tygodnia kwietnia Rosja rozpoczęła kierowanie na Morze Czarne swych jednostek desantowych i artyleryjskich wchodzących w skład Flotylli Kaspijskiej. Uzasadniała to planowanymi sprawdzianami sił zbrojnych.

Niemniej, działania te zbiegły się z koncentrowaniem sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą i nasileniem starć pomiędzy armią ukraińską i prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

