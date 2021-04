Orędzie Putina do obywateli. "Zaszczepcie się"

Prezydent Rosji Władimir Putin zaapelował w środę w orędziu do wszystkich obywateli Rosji, by zaszczepili się przeciwko COVID-19. Putin zauważył, że pandemia koronawirusa nie została jeszcze pokonana i że "centralne znaczenie mają teraz szczepienia".

Putin już na samym wstępie zaznaczył, że jego orędzie będzie poświęcone sprawom wewnętrznym: ochronie zdrowia, polityce zdrowotnej, gospodarce. Dodał, że kwestiom "zewnętrznym" poświęci "dosłownie kilka słów" - jak określił - "w kwestii bezpieczeństwa".

Putin: "Zaszczepcie się"

"Zwracam się jeszcze raz z apelem do wszystkich obywateli Rosji - zaszczepcie się!" - oznajmił Putin w dorocznym wystąpieniu przed Zgromadzeniem Federalnym, tj. połączonymi izbami parlamentu Rosji.

Podkreślił, że Rosjanie powinni mieć jak najszerszą możliwość przyjęcia szczepionki. - Kochani! Nie wolno nam tracić czujności - powiedział prezydent. Dodał, że trzeba szczepić się wszędzie, żeby jak najszybciej osiągnąć odporność zbiorową. - Innej drogi nie ma - dodał.

Wspomniał, że alternatywą jest przechorowanie koronawirusa, ale według niego jest to rozwiązanie niebezpieczne, o nieznanych skutkach.

Prezydent Rosji dziękował m.in. naukowcom, pracownikom ochrony zdrowia i wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ochronę kraju przed rozprzestrzenianiem się pandemii.

- 78 lat to miała być według planów oczekiwana długość życia do 2030 roku. Niestety statystyka w tym momencie jest taka, że nie nie ma się z czego cieszyć, ale będziemy się starali to zmieniać - powiedział Putin ogłaszając program wsparcia ochrony zdrowia, m.in. zakupu 5 tys. nowych karetek. Wspomniał o konieczności reformy systemu ochrony zdrowia, m.in. o konieczności udostępnienia obywatelom najnowszych technologii, które rozwinęły się w czasie pandemii, m.in. telemedycyny i sztucznej inteligencji.

Dlatego Putin zapowiedział uruchomienie od lipca programu badań przesiewowych w kompleksach mobilnych. Jak stwierdził będą one przeciwdziałać chorobom, które powodują przedwczesną śmierć, m.in. chorobom serca czy zapaleniu wątroby. Zapowiedział 60-proc. dopłaty do sanatoriów, "aby ludzie mogli podbudować swoje zdrowie". Ogłosił także 50 proc. dopłaty do zdrowotnych obozów letnich dla dzieci.

Ułatwienia i pomoc dla społeczeństwa

Władimir Putin zaproponował także politykę "jednego okienka". Wszelkie sprawy takie jak emerytury i inne świadczenia można będzie załatwiać przez 24 godziny 7 dni w tygodniu "czyli w trybie stałym" - powiedział Putin.

Zapowiedział także uporządkowanie kwestii alimentów. - Kobieta z dzieckiem na ręku nie może chodzić od instytucji do instytucji - wyjaśnił polityk.

Zapowiedział, że dopłaty dla osób posiadających dwoje dzieci w wieku do trzech lat będą wynosić 11 300 rubli miesięcznie. - Chcemy także wprowadzić system dopłat na trzecie dziecko - oświadczył. - Chcemy to wprowadzić do lat 7 - powiedział Putin. 5,1 mln dzieci miałoby otrzymywać od 5650 do 11 300 rubli miesięcznie w zależności od regionu. - Chcemy wprowadzić system wsparcia dla rodzin posiadających dzieci w całym kraju na zasadzie jednakowej. Ale musimy podjąć te działania niezwłocznie, już w tej chwili.

- Proponuję kolejną jednorazową wypłatę dla rodzin, które mają dzieci w wieku szkolnym. 10 tys. rubli na wszystkie dzieci w wieku szkolnym - powiedział Putin i dodał, że objęci tym świadczeniem będą także przyszli pierwszoklasiści, którzy dopiero w tym roku rozpoczną naukę w szkole. - Pieniądze wypłacimy w połowie sierpnia, aby rodzice mieli czas na przygotowanie swoich dzieci do szkoły - powiedział rosyjski przywódca.

- Państwo powinno zapewnić wsparcie przede wszystkim dla rodzin mających dzieci, które są w trudnej sytuacji - powiedział prezydent Rosji.

- Trzeba wspierać te rodziny, gdzie matka lub ojciec wychowują dziecko samotnie - dodał także Putin. Niepełne rodziny mają otrzymywać 5650 rubli miesięcznie. Świadczenie będzie przysługiwać do 16. roku życia dziecka - wyjaśnił polityk.

Powrót na ścieżkę rozwoju

- Nasza strategia polega na tym, aby znowu wejść na ścieżkę rozwoju gospodarczego - powiedział Putin.

Według rosyjskiego prezydenta wsparcie dla rodzin, to jedna z metod wspierania rozwoju.

