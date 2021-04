- Myśmy po prostu siedzieli, czekaliśmy, aż samolot odleci i odleciał. Fakt tej sytuacji powinien zostać zbadany przez odpowiednie służby - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda. Odniósł się w ten sposób do doniesień o nieprawidłowościach dot. jego lotu z Zielonej Góry do stolicy. Jego zdaniem, był na ich temat "kompletnie nieświadomy".

Wirtualna Polska w opublikowanym we wtorek artykule "Ujawniamy. Tak tuszowano incydent z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy" podał, że urzędnicy, władze LOT-u, szef agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lotów, doradca prezydenta Dudy oraz dwóch wiceministrów próbowało tuszować niebezpieczny incydent, do którego doszło podczas lotu prezydenta latem 2020 r.

WP opublikowała przy tym stenogramy rozmów, z "których wynika, że prezydent lub ktoś z jego otoczenia naciskał na pilotów, a ci w konsekwencji złamali przepisy podczas lotu z Zielonej Góry do Warszawy".

"Nie wiedziałem, byłem nieświadomy"

W piątek odniósł się do tego sam Andrzej Duda. - Te informacje, które pojawiły się później, początkowo uważałem za kaczki dziennikarskie, próby szukania dziury w całym - stwierdził w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Zapewnił, że nie wiedział o jakichkolwiek nieprawidłowościach, jakie mogły towarzyszyć temu lotowi.

- Nie wiedziałem o tym, byłem kompletnie nieświadomy. Pamiętam sytuację naszej bytności na lotnisku zielonogórskim, pamiętam, że stamtąd odlatywaliśmy i że było to wieczorem - mówił prezydent w rozmowie na łamach polsatnews.pl i Interii.



Duda: to powinny zbadać służby

Jak zapewnił, "absolutnie nie było tam takiej sytuacji, żeby ktoś mnie pytał: czy lecieć, czy nie lecieć, żeby były jakieś wątpliwości, żeby ktoś z moich współpracowników jakąś aktywność w tym zakresie przejawiał, żeby ktoś z załogi nas pytał, czy chcemy lecieć, czy nie".

- Myśmy po prostu siedzieli, czekaliśmy, aż samolot odleci i odleciał - dodał. Według niego, "fakt tej sytuacji powinien zostać zbadany przez odpowiednie służby".

- To był samolot LOT-u, pilotowany przez pilotów wydelegowanych przez LOT, załoga cała była LOT-u. W związku tym, to jest kwestia tego, czy załoga LOT-u przestrzegała obowiązujących procedur, czy kontrola lotów zachowała się w sposób odpowiedni. I to właściwe organy powinny zbadać dokładnie, sprawdzić. Jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to oczywiście powinny wyciągnąć konsekwencje - podkreślił Andrzej Duda.

wka/Polsat News, Polsatnews.pl/Interia