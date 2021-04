"Mafijny układ sędziów Ziobry". Leszczyna o sprawie Tulei

- Cała ta hucpa, która toczyła się przy Sądzie Najwyższym przez 2 dni, to bandyckie państwo PiS-u, mafijny układ sędziów Zbigniewa Ziobry przypominający włoskie filmy kryminalne z lat 80., gdzie pod rękę szli mafioso, polityk i sędzia. Taką rzeczywistość Polsce funduje PiS - powiedziała w Graffiti" Izabela Leszczyna (PO), odnosząc się do decyzji Izby Dyscyplinarnej ws. Igora Tulei.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła w czwartek przed północą zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury warszawskiego sędziego Igora Tulei w celu postawienia mu zarzutów dotyczących ujawnienia tajemnicy ze śledztwa. Decyzja SN jest nieprawomocna.

ZOBACZ: Izba Dyscyplinarna SN nie wyraziła zgody na zatrzymanie sędziego Igora Tulei

Do sprawy w piątkowym "Graffiti" odniosła się posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. - To, co się wczoraj wydarzyło, to był jakiś handel pomiędzy Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą - stwierdziła.

"Bandyckie państwo PiS-u"

- Cała ta hucpa, która toczyła się przy Sądzie Najwyższym przez 2 dni, to bandyckie państwo PiS-u, mafijny układ sędziów Zbigniewa Ziobry, który przypomina filmy włoskie filmy kryminalne z lat 80., gdzie pod rękę szli mafioso, polityk i sędzia. Taką rzeczywistość Polsce funduje PiS - mówiła.

ZOBACZ: Tuleya: nie ukrywam się przed prokuraturą

Leszczyna podkreśliła, że "skala korupcji i nepotyzmu jest inna, ale mechanizm jest dokładnie taki sam". Pytana o to, czy nie obawia się pozwania za te zdania, odpowiedziała: "to słowa opisujące rzeczywistość, w jakiej żyjemy".

- Jesteśmy podobno państwem demokratycznym, TSUE wydaje orzeczenie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, a ona pracuje i zastanawia się, czy skazać niezależnego, niezawisłego sędziego - dodała.

"Chory układ Ziobry"

- Wyroki, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i niektórych izb Sądu Najwyższego są pod dyktando polityczne, to zapotrzebowanie partyjne, dlatego nie waham się tego nazywać tak, jak na to zasługuje. To jakiś chory układ Ziobry. Zniszczył wymiar sprawiedliwości w Polsce i w tej chwili problem z nim mają już nawet Kaczyński i Morawiecki. Będą mieć ten problem, zasłużyli sobie na to. Ostrzegaliśmy, że powierzenie takiej władzy jednemu człowiekowi, znanemu z tego ze wyrządził wiele szkody indywidulanym ludziom (…), jest niebezpieczne. Kaczyński to zrobił i sam będzie za to odpowiadać. Pewnie niedługo ten rząd - na szczęście - się rozpadnie, także przez Zbigniewa Ziobrę - podkreśliła Leszczyna.

"UE zawiodła nas kilka razy"

Posłanka PO odniosła się też do postawy UE.

- Jestem rozczarowana. Jak wstępowaliśmy do UE, mieliśmy nadzieję, że nareszcie będziemy bezpieczni i cała ta wschodnia polityka, którą rządzi Putin, (…) przestanie mieć wpływy, bo mamy silnych partnerów. (…) Unia - mająca strzec w Polsce tej kruchej demokracji - zawiodła nas kilka razy - zaznaczyła.

ZOBACZ: Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. "Presja na polskich sędziów wciąż rośnie"

Pytana, czy byłaby za wprowadzeniem unijnego mechanizmu "pieniądze za praworządność", odparła: "jeśli mam wybierać, czy Polska ma dostać pieniądze, ale obywatele mają być wsadzani do więzienia bez udowodnienia im winy, a sędziom ma się zabierać immunitet za to, że stoją na straży prawa, to wolę zrezygnować z tych pieniędzy w obronie obywateli".

- Jestem przekonana, że do tego nie dojdzie, bo wcześniej odsuniemy PiS od władzy - spuentowała Leszczyna.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - "Interwencja": Bracia mają trafić na bruk. Alarmują, że zostali oszukani Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsat News