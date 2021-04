Zaatakował mieszkańca Jastrzębia-Zdroju w jego własnym domu, grożąc mu rozbitą butelką i nożyczkami. 21-latek zażądał pieniędzy, a później pobił i okradł poszkodowanego. Następnie przez kilkanaście dni ukrywał się przed policją, lecz funkcjonariuszom udało się go odnaleźć. Decyzją sądu, napastnik trafił do aresztu. Policja dodaje, że to nie pierwszy raz, gdy napadł na tę samą osobę.