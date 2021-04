- Niepoważne artykuły nie powinny być komentowane - tak lider PO Borys Budka odniósł się do doniesień tygodnika "Wprost". Gazeta napisała, że wśród członków Platformy zbierane były podpisy pod apelem wzywającym go do ustąpienia ze stanowiska przewodniczącego partii. Zdaniem Budki, informacje gazety są "wyssane z palca".