Ciało Tomasza Demblera, który w Wielkiej Brytanii mieszkał od 20 lat, a ostatnio przeprowadził się do Middlesbrough z Darlington, znaleźli w lesie na obrzeżach miasta dwaj okoliczni mieszkańcy.

Według policji, nie był on przypadkową ofiarą i mógł zostać zabity kilka tygodni, a nawet miesiąc temu.

Policja próbuje ustalić, co się stało z Polakiem, bierze pod uwagę różne hipotezy. Śledczy zaapelowali o pomoc do osób, które w ostatnich miesiącach miały kontakt z Tomaszem Demblerem lub zauważyły coś podejrzanego w okolicy, gdzie znaleziono jego zwłoki.

Today detectives launched a murder investigation and named the victim as 39-year-old Tomasz Dembler.

