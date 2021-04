Matka zabiła dwoje dzieci. Usłyszała wyrok

Na karę dożywotniego więzienia skazał w czwartek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Natalię W., oskarżoną o zabójstwo swoich dzieci - 13-miesięcznej Laury i 12-letniej Emilii w 2018 r. w Lubinie (Dolnośląskie). To drugi proces w tej sprawie, po uchyleniu poprzedniego wyroku przez Sąd Najwyższy.

Jak przekazała w czwartek rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sędzia Małgorzata Lamparska, w czwartek, w drugim procesie w tej sprawie, sąd utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji i skazała Natalię W. na karę dożywocia za zabójstwo swoich dzieci - 13-miesięcznej Laury i 12-letniej Emilii. Wyrok jest prawomocny; przysługuje od niego kasacja do Sąd Najwyższego.

Podwójne zabójstwo

Do tragedii opisanej w akcie oskarżenia doszło w styczniu 2018 r. W jednym z mieszkań w Lubinie (Dolnośląskie) policjanci znaleźli zwłoki 13-miesięcznej dziewczynki oraz ciężko ranną 12-letnią dziewczynkę i matkę dzieci.

12-latka zmarła w szpitalu; kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Na ciałach dziewczynek były rany kłute i cięte.

Prokuratura postawiła kobiecie zarzut podwójnego zabójstwa. Podczas śledztwa W. przyznała się do zabicia swoich dzieci. Złożyła wyjaśnienia, ale nie potrafiła podać powodów, dla których dokonała tego czynu.

Ponowna zmiana wyroku

W grudniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Legnicy uznał W. winną obu zabójstw i wymierzył jej karę dożywotniego więzienia. Wyrok ten zmienił w maju 2019 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który orzekł wówczas wobec kobiety karę 25 lat więzienia.

Następnie kasację tego wyroku do Sądu Apelacyjnego wniósł Prokurator Generalny. Wskazał on, że kara orzeczona w sądzie apelacyjnym "jest rażąco niewspółmierna do bardzo wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonej, a tym samym niesprawiedliwa i wniósł w tej sprawie kasację".

Sąd Najwyższy uwzględnił tę kasację i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W efekcie zapadł wyrok dożywotniego więzienia dla Natalii W.

