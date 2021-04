Szczepienia w zakładach pracy. Konferencja Gowina o 13:30

- Akcja szczepień w firmach ruszy od połowy maja - zapowiedział 12 kwietnia Gowin. Zastrzegł, że wszystko zależy od rzetelności i słowności koncernów produkujących szczepionki. Dodał, że celem rządu jest, aby szczepienia w firmach przebiegały w sposób "maksymalnie bezpieczny, maksymalnie szybko i na maksymalnie liberalnych zasadach".

Jak podkreślił, istotne jest przede wszystkim włączenie do programu szczepień dużych i średnich firm. Rozmowy na temat realizacji szczepień w przedsiębiorstwach Gowin podsumował mówiąc, że "to było bardzo konkretne spotkanie, pełne precyzyjnie formułowanych pytań po stronie środowisk biznesowych".

"Zainteresowanie jest ogromne"

Wyjaśnił, że zainteresowane szczepieniami firmy zawierałyby umowy z podmiotami medycznymi uprawnionymi do przeprowadzania szczepień. Jego zdaniem dziś jest za wcześnie, żeby określić, jak duże będzie zainteresowanie programem po stronie biznesu.

- Ja mogę odpowiedzieć tylko szacunkowo, biorąc pod uwagę liczbę pytań, które spływają do ministerstwa rozwoju, pracy i technologii - to zainteresowanie jest ogromne. Firmy reprezentowane na dzisiejszym spotkaniu zatrudniają ok. 2 mln pracowników, a jeszcze w tym tygodniu skonsultuję propozycje rządowe z Radą Przedsiębiorczości, która skupia osiem głównych organizacji pracodawców. A zatem ta pula potencjalnych adresatów jest wielomilionowa - powiedział 12 kwietnia.

Dodał, że warunkiem postawionym przez rząd jest, aby firma przystępująca do akcji oferowała liczbą nie mniejszą niż 500 zaszczepionych. - Dostarczanie szczepionek, uruchamianie łączy internetowych itd. to przedsięwzięcie czasochłonne, skomplikowane. Dla sprawności i szybkiego tempa przeprowadzania akcji szczepień grupa 500 pracowników jest minimalna - powiedział.

Zaznaczył, że z ust ministra Michała Dworczyka uzyskał deklarację elastyczności w tej kwestii.