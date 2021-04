Europejska Agencja Leków wydała opinię o "możliwym związku" podawania szczepionki Johnson&Johnson z bardzo rzadkimi przypadkami nietypowych zakrzepów krwi przy niskim poziomie płytek krwi". Jej zdaniem, ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje jednak pozytywny. We wtorek o godz. 17:00 Agencja ma wydać pełne stanowisko w tej sprawie. Transmisja w polsatnews.pl i na Polsat News.

Eksperci z EMA stwierdzili we wtorek, że wykryli "możliwy związek" między szczepionką autorstwa Johnson&Johnson przeciw koronawirusowi a "bardzo rzadkimi zakrzepami krwi" po tym, jak zgłoszono niewielką liczbę takich przypadków w Stanach Zjednoczonych.

Europejska Agencja Leków uznała, że ​​na opakowaniach preparatu Johnson&Johnson należy umieścić ostrzeżenie o możliwości wystąpienia takich zakrzepów. zakrzepach krwi. Zdaniem specjalistów, są to występujące rzadko "skutki uboczne".

Szczepionkę J&J badali europejscy specjaliści

W zeszłym tygodniu firma Johnson&Johnson wstrzymała dostarczanie szczepionki do Unii Europejskiej po tym, jak w USA wykryto sześć przypadków zakrzepów krwi wśród prawie 7 milionów zaszczepionych osób.

Z tego powodu Europejska Agencja Leków (EMA) 9 kwietnia poinformowała, że rozpoczęła badanie przypadków zakrzepów krwi u osób, którym podano szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson. Podała wówczas, że "nie jest jasne, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między szczepionką Johnson & Johnson a zakrzepami".

To czwarty preparat, który został zatwierdzony w Unii Europejskiej po specyfikach firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Unia Europejska zamówiła 200 mln dawek Johnson&Johnson

Aby zwiększyć produkcję szczepionki i zaspokoić popyt na nią, koncern Johnson & Johnson zawarł w ostatnich miesiącach umowy z laboratoriami w Europie, które będą uczestniczyć w końcowym procesie produkcji. Są to: Sanofi we Francji, Catalent we Włoszech i IDT Biologika w Niemczech.

Dzięki podpisaniu tych umów uproszczony zostanie proces produkcji i dystrybucji szczepionki. Obecnie bowiem produkowana w Lejdzie w Holandii substancja czynna preparatu musi być wysłana do USA, gdzie jest butelkowana i pakowana, ale tam podlega amerykańskiemu prawu, które ogranicza jej eksport.

UE złożyła zamówienie na 200 milionów dawek tej szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln dawek. W połowie marca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiadała, że kraje unijne powinny otrzymać w drugim kwartale br. około 55 milionów dawek preparatu.

