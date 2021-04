W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Odpowiednio: 21 kwietnia jest to rocznik 1970, 22 kwietnia będzie to rocznik 1971; 23 kwietnia – rocznik 1972, a 24 kwietnia – rocznik 1973.

Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpi przyspieszenie i każdego dnia będzie rozpoczynała się rejestracja dwóch roczników. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki.

W maju ruszy rejestracja dla wszystkich

Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie i będzie mógł zarejestrować się na szczepienie.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Szczepionkowe "rozluźnienie"

We wtorkowy wieczór w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie mówiące, że jeśli istnieje ryzyko zmarnowana szczepionki przeciw COVID-19, dawkę może otrzymać każda osoba powyżej 18. roku życia. Ogłoszenie takich przepisów zapowiadał tego samego dnia szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, nazywając to "rozluźnieniem".

Zaznaczył, że "jest to związane z etapem programu szczepień, w którym dzisiaj się znajdujemy". - A także z tym, ile osób już mamy zaszczepionych i w jakim punkcie realizacji programu jesteśmy - doprecyzował Dworczyk.

WIDEO - "Tłukli mnie, jak worek treningowy". Mieszkaniec Gorzowa oskarża policjantów o pobicie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/PAP/Polsatnews.pl