Ze względu na front atmosferyczny, za którym do kraju napłynie naprawdę zimne, arktyczne powietrze, spodziewane jest kolejne załamanie pogody. W czwartek rano temperatury mogą spaść nawet do 1-2 stopni Celsjusza. W niektórych regionach możliwe są opady śniegu, jak i porywy wiatru do 75 km/h.