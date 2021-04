"Popełniliśmy błąd, przepraszamy". Angielskie kluby wycofują się z SuperLigi

W niedzielę ogłoszono, że 12 czołowych klubów zdecydowało się utworzyć zamknięte rozgrywki, a docelowo ma ich wziąć udział 20. Szybko jednak okazało się, że to nie takie proste.

"Popełniliśmy błąd i przepraszamy" - napisał Arsenal w oświadczeniu, podsumowując w jednym zdaniu "zamieszanie" z Superligą.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it.