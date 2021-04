Zamieszanie w związku z Superligą. Klub ogłosił się mistrzem Anglii

Superliga to projekt autorstwa 12 spośród najsilniejszych klubów na Starym Kontynencie, zakładający stworzenie nowych rozgrywek, konkurencyjnych dla europejskich pucharów pod egidą UEFA. Ma w nich uczestniczyć 20 zespołów, z których 15 ma mieć stałe miejsce w turnieju, a pozostałe pięć będzie się zmieniać co sezon.

Wśród klubów-założycieli nowych rozgrywek są drużyny z trzech krajów: sześć z Anglii (Manchester City, Manchester United, Chelsea Londyn, Arsenal Londyn, Tottenham Hotspur i Liverpool) i po trzy z Hiszpanii (Barcelona, Real Madryt i Atletico Madryt) oraz Włoch (Juventus Turyn, AC Milan, Inter Mediolan). Docelowo "rdzeń" rozgrywek ma stanowić 15 zespołów, które będą w nich występować bez kwalifikacji, a pozostałe pięć ma się zmieniać co sezon.

Inicjatywę wspiera amerykański holding JP Morgan, który - jak pisze Reuters - zapewnia klubom założycielskim 3,5 miliarda euro do wydania na infrastrukturę i odbudowę po pandemii.

Sprawa powstania Superligi od samego początku budzi ogromne kontrowersje.

Jednym z klubów, które sprzeciwiają się powstaniu rozgrywek dla wybranych, jest Wolverhampton Wanderers. Klub ze środkowej Anglii postanowił skorzystać na zamieszaniu w europejskiej piłce i ogłosić się... mistrzem Anglii sprzed dwóch lat.

"Oficjalne konto Wolverhampton Wanderers. Triumfatora Premier League 2018/2019" - można przeczytać w opisie profilu klubu na Twitterze.

"Prawdopodobnie jest już zbyt późno na paradę z okazji mistrzostwa" - dodano w jednym z wpisów.

W przywołanym sezonie 2018/19 Wolverhampton jako beniaminek Premier League zajął 7. miejsce w lidze. "Wilki" zostały wtedy wyprzedzone jedynie przez kluby, które teraz znalazły się w gronie założycieli Superligi.

"Angielska piramida piłkarska będzie funkcjonować z lub bez tych, którzy chcą zniszczyć ponad sto tradycji i skompromitować naszą ukochaną grę. Historia. Tradycja. Konkurencja" - dodano w kolejnym wpisie.

The English football pyramid will prosper with or without those who are willing to destroy more than a century of tradition and bring our beloved game into disrepute.



History. Tradition. Competition.#NoToEuropeanSuperLeague