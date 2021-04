Wiceminister Waldemar Kraska w "Graffiti". [OGLĄDAJ] od 7:45

Gościem Grzegorza Kępki we wtorkowym "Graffiti" będzie wiceszef resortu zdrowia, senator Waldemar Kraska. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 7:45.

Dziś - zgodnie z zapowiedzią szefa KPRM Michała Dworczyka - zostaną przedstawione zmiany w harmonogramie szczepień dotyczące rejestracji kolejnych roczników na szczepienia. Harmonogram ma objąć terminy rejestracji do 10 maja. Aktualny harmonogram zakłada możliwość rejestracji kolejnych roczników do 24 kwietnia.

Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od poniedziałku zapisywać mogą się już rocznik 1968 (53 lat), dziś będzie mógł to uczynić rocznik 1969 (52 lat), w środę rocznik 1970 (51 lat). Kalendarz ustalono według tej zasady na razie do 24 kwietnia, kiedy umówić na szczepienie będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973).

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że rząd chce, aby do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia otrzymał e-skierowanie na szczepienie po to, aby od 10 maja uruchomić zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych dorosłych Polaków.

Szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że dziś zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zmian w harmonogramie szczepień. - Rozciągamy ten czas rejestracji kolejnych roczników na dni do 10 maja po to, żeby nie było jakichś awarii systemu, żeby nie było kolejek nadmiernych, krótko mówiąc - żeby to wszystko harmonijnie i płynnie przebiegło - powiedział Dworczyk.

zdr//Polsat News