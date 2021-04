- W maju uruchamiamy program, w ramach którego dofinansujemy zespoły badawcze pracujące nad biologią molekularną i biotechnologią - ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Wartość tego projektu ma wynieść 300 mln zł.

Szef rządu we wtorek podczas wizyty w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie podkreślał, że pandemia COVID-19 to także zobowiązanie do przemyślenia działań o charakterze naukowym. W tym kontekście wspominał, że w MIBMiK od dwóch dziesiątek lat prowadzone są badania nad RNA.

Zapewniał, że rząd chce wykorzystać ten potencjał w ciągu najbliższych 2-3 lat, aby wypracować rozwiązania w zakresie nowych technologii w biologii molekularnej.

- Stąd uruchamiamy nasze rządowe środki. Na początek będzie to 300 mln zł - poinformował Morawiecki, uściślając, że ta suma zostanie przekazana "w najbliższym czasie".

Dodał, że projekt będzie uruchomiony w maju. Również w tym miesiącu ma zostać rozstrzygnięte, które zespoły badawcze, pracujące "nad najnowszymi technologiami w zakresie biologii molekularnej i nad technologiami medycznymi", otrzymają granty po kilkadziesiąt milionów złotych.

Wkrótce więcej informacji.

msl/wka/Polsat News, Polsatnews.pl/PAP