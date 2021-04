Jakość kawy się zmieni? Naukowcy: mogą na to wpłynąć zmiany klimatyczne

Pod lupą międzynarodowego o zespołu specjalistów znalazła się Etiopia - jeden z największych producentów kawy. Zmiany klimatyczne w tym kraju mogą szczególnie pokrzyżować plany plantatorom, którzy dostarczają gatunki określane mianem "speciality" - czyli odmiany charakteryzujące się najwyższą jakością.

Jak wynika z komputerowych symulacji, zwiększyć może się za to "obszar dla przeciętnych" gatunków. Przygotowany z ich ziaren napar będzie jednak - zdaniem naukowców - bardziej mdły w smaku.

To przykra wiadomość...

Podczas analizy naukowcy sprawdzili, jak 19 różnych czynników - w tym m.in. temperatura i ilość opadów - może wpłynąć na uprawy.

Przykładowo, jeśli nastąpi wzrost temperatury, owoce kawowca będą dojrzewać szybciej niż samo ziarno, a to natomiast doprowadzi do gorszej jakości kawy. Z kolei większe opady sprzyjają produkcji, ale nie są korzystne dla odmian "speciality".

Eksperci przewidują, że obszar występowania wyjątkowych kaw może znacznie zmniejszyć się w przyszłych latach. Jedna z najstarszych odmian - słynna Yirgacheffe, uprawiana w południowo-zachodniej Etiopii - może stracić w "najgorszym przypadku ponad 40 proc. swojego areału do końca XXI wieku" - alarmują naukowcy.

Wyniki badań grupy ekspertów to kluczowa informacja dla rolników, którzy zarabiają najwięcej na ziarnach kawy o wysokim poziomie jakości - zaznacza poczdamski instytut zajmujący się badaniami nad wpływem klimatu (PIK). "To również przykra wiadomość dla baristów i miłośników kawy na całym świecie" - dodają eksperci.

Cios dla gospodarki

"Jeśli jeden lub więcej regionów kawowych utraci swój status specjalności z powodu zmian klimatycznych, ma to potencjalne poważne konsekwencje dla małych producentów w regionie" - zaznacza współautor badań Christoph Gornott z PIK oraz Uniwersytetu w Kassel.

W takim przypadku wspomniani producenci musieliby przestawić się na uprawę plantacji przynoszących ziarna o niższej jakości. Zostaliby zmuszeni do konkurowania z produkcją przemysłową. Jak twierdzi Gornott, ten ruch mógłby okazać się dla nich fatalny. Badacz przypomina, że w Etiopii eksport kawy to ok. jedna trzecia z całego eksportu produktów rolnych.

Czy istnieje jeszcze szansa na uratowanie wyjątkowych odmian? Naukowcy uważają, że w tym przypadku ważne będzie dostosowanie odpowiedniej strategii do danego regionu. "Nasze badanie podkreśla znaczenie lokalnego planowania adaptacyjnego" - stwierdza Gornott. Zdaniem specjalistów, dobrze dobrana taktyka pozwoli producentom, dostarczającym ziarna o najwyższej jakości, przygotować się na zmiany w kolejnych latach.

ms/zdr/SPIEGEL