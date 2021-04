Nowa wyspa w Indonezji. Ląd pokazał się po przejściu cyklonu

- Musimy najpierw sprawdzić, czy jest to skutek niedawnej katastrofy, czy też jest to zjawisko powszechne. Na wschodnim Nusa Tenggara wiele wysp jest zalewanych deszczem, ale gdy woda opadnie, pojawiają się ponownie. To wymaga dalszych badań - powiedział Josef Nae Soi, zastępca gubernatora prowincji Nusa Tenggara. Urzędnik przyznał, że "wyspa nagle pojawiła się na oceanie".

ZOBACZ: Indonezja. Rybak złowił rekina "z ludzką twarzą". "Przyniesie mi szczęście"

Rzecznik regionu, Marius Ardu Jelamu, przekazał, że nowy ląd nie został oficjalnie zgłoszony. On sam o doniesieniach początkowo dowiedział się z prasy i mediów społecznościowych. W wypowiedzi dla lokalnej telewizji przytoczył teorię, według której wyspa powstała na skutek połączenia ogromnych fal z inną działalnością tornada. - Może kiedy uderzyło tornado, na dnie oceanu utworzyła się próżnia prowadząca do pozostałości po lądzie, które cyklon mógł przenieść i wypełnić nimi powstałą pustkę - powiedział cytowany przez "Indonesia News".

Zagadkę narodzin wyspy będzie próbował wyjaśnić indonezyjski Instytut Nauk (LIPI). Władze zapowiedziały, że naukowcy wkrótce zostaną wysłani na ten nowy, niewielki obszar, którego długość wynosi około 500 metrów.

Cyklon Seroja

Cyklon tropikalny Seroja uderzył w Indonezję w pierwszy weekend kwietnia. Spowodował powodzie błyskawiczne i lawiny błotne oraz skalne na archipelagu Małych Wysp Sundajskich, na wyspach Sumbawa, Flores, Alor, Lembata i Timor. Na wyspie Lembata uszkodzonych zostało prawie 2 tys. budynków, które zostały przykryte przez błoto, wodę i lawę zastygniętą po marcowej erupcji wulkanu.

Bencana yang terjadi di NTT akibat siklon tropis seroja menjadi pengingat pentingnya penanganan cepat dan mitigasi bencana di Indonesia, sebagai negara rawan bencana. Berikut catatan Produser Lapangan Tika Beremau selama berada di NTT. #CNNIDNewsHourhttps://t.co/ns6OyEQkD6 pic.twitter.com/qjAYrDXzB1 — CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) April 16, 2021

W wyniku katastrofy zginęło co najmniej 181 osób w Indonezji i 42 w Timorze Wschodnim, zaś 250 zostało rannych. Ponad 40 osób wciąż uznawanych jest za zaginione. Agencja EFE podaje, że w tym roku Indonezję nawiedziło 1030 klęsk żywiołowych, w tym trzęsienia ziemi, powodzie, osuwiska ziemi, pożary i cyklony. Nie licząc obecnego kataklizmu, zmarły w nich 282 osoby.

Według Dwikority Karnawati, szefowej Indonezyjskiej Agencji Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki, cyklony uderzają w Indonezję coraz częściej, czego przyczyną mogą być zmiany klimatu. - Seroja to pierwszy raz, kiedy widzimy potężny efekt cyklonu, bo uderzył w ziemię. To nie jest zwyczajne zjawisko - stwierdziła ekspertka cytowana przez Reuters.

WIDEO - Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Zginął w rakiecie własnej roboty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ Indonesia News/PAP/Polsatnews.pl