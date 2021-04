Finlandia luzuje restrykcje. Po 6 tygodniach otwarte restauracje

W Helsinkach pierwszego dnia otwarcia lokali – dzięki wyjątkowo ciepłej pogodzie jak na kwiecień w Finlandii – popularne ogródki kawiarniane i piwne oraz tarasy restauracyjne cieszyły się dużą popularnością.

Jednak w stolicy i w niektórych innych bardziej zaludnionych regionach, gdzie wskaźnik zakażeń koronawirusem utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, w restauracjach zachowano liczne ograniczenia.

Ograniczenia w lokalach

Lokale mogą być otwarte do godz. 19, a te, w których serwuje się alkohol mogą być czynne do godz. 18. Liczba miejsc dla gości w pomieszczeniach też musi być ograniczona – do jednej trzeciej w lokalach nastawionych na sprzedaż napojów alkoholowych, zaś w pozostałych klientom można udostępnić połowę miejsc.

W innych częściach kraju obowiązują łagodniejsze obostrzenia – wszystkie lokale muszą być zamknięte o godz. 23, a serwowanie alkoholu dopuszczalne jest do godz. 22.

Na terenie całego kraju, we wszystkich salach restauracyjnych, utrzymywany jest jednak zakaz imprez tanecznych czy popularnego wśród Finów karaoke.

W poniedziałek wiele z pubów czy barów nastawionych zwykle na wieczorną i nocną obsługę pozostała zamknięta. Również część restauracji sieciowych zdecydowała się nie otwierać wszystkich punktów, ponieważ sprzedaż popularnych w porze lunchu dań byłaby nadal niska, gdyż wiele firm nadal stosuje telepracę.

Sześciotygodniowy lockdown

Lockdown w fińskiej branży gastronomicznej rozpoczął się 9 marca. Według organów sanitarnych zamknięcie lokali wyraźnie przyczyniło się do spadku zakażeń koronawirusem. Gdy rząd wprowadzał obostrzenia, dzienna liczba nowych przypadków była na poziomie 600-800. W poniedziałek poinformowano o 156 nowych infekcjach.

Od początku pandemii w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii, gdzie sytuacja epidemiczna jest łagodniejsza niż w większości krajów europejskich, potwierdzono ponad 84 tys. przypadków zakażeń, a na Covid-19 zmarło 891 chorych.

