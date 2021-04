Włamał się do zabytkowego tramwaju. Rzucił w policjantów terminalem płatniczym

Policjanci z Gorzowa ścigali 21-latka, który włamał się do zabytkowego tramwaju przy ul. Wełniany Rynek. Mężczyzna ukradł z niego m.in kasę fiskalną, którą rzucił w kierunku policjantów. To nie pomogło mu jednak odwrócić uwagi mundurowych.

21-latek nad ranem postanowił włamać się do zabytkowej "bimby" ustawionej przy ul. Wełniany Rynek. W tramwaju mieści się obecnie punkt, w którym sprzedawane są m.in wyroby z konopi.

Mężczyzna wybił szybę, wszedł do środka i szukał fantów, które może zabrać. Zdecydował się ukraść kasę fiskalną, laptopa oraz artykuły spożywcze. Gdy zauważył, że jego zachowanie rejestrują kamery monitoringu, postanowił je uszkodzić i uciec.

Policjanci, po otrzymaniu zgłoszenia zabezpieczyli miejsce włamania i rozpoczęli poszukiwania.

"W pewnym momencie pojawiła się informacja o mężczyźnie, który w okolicach katedry wyrzucał różne przedmioty na ulicę i może mieć związek ze zdarzeniem. Kiedy policjanci chcieli go zatrzymać, zaczął uciekać. Do pościgu dołączyli policjanci ruchu drogowego, którzy byli w pobliżu. Podejrzany w stronę policjantów rzucił jeszcze terminal płatniczy, ale po chwili został obezwładniony. 21-letni mężczyzna został przewieziony do komendy" - relacjonuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

WIDEO: Włamanie do zabytkowego tramwaju

Straty zostały wycenione na kilka tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. "Mimo młodego wieku na jego koncie są inne przestępstwa, za które odbywał już karę pozbawienia wolności. Z zakładu karnego wyszedł pod koniec ubiegłego roku. Teraz grozi mu powrót do więzienia nawet na 10 lat" - podsumowuje policjant.

dsk/Polsatnews.pl/gorzowianin.com