"Usłyszeliśmy huk". Ciężarówka stoczyła się na dach budynku

Do zdarzenia doszło w miejscowości Caccamo na Sycylii około godz. 8:30 w miniony piątek. Przyczyną wypadku było prawdopodobnie niewłaściwe zaparkowanie pojazdu. Ciężarówka stoczyła się na dach pobliskiego budynku.

Podczas niebezpiecznej sytuacji ucierpiał jeden z przechodniów. Poszkodowana osoba została przetransportowana helikopterem do szpitala w Katanii. Pojazd uszkodził również kilka aut zaparkowanych w pobliżu.

Due autogru per una perfetta operazione di squadra di sollevamento e tiro. Terminate le operazioni dei #vigilidelfuoco per il recupero di un autocarro rimasto in bilico su un terrazzamento a Caccamo#Palermo #16aprile pic.twitter.com/Z483wjczAv