Ciężarówka z napisem "dasz radę" utknęła pod wiaduktem. Była zbyt wysoka

Ciężarówka brytyjskiej sieci sklepów remontowo-budowlanych utknęła pod wiaduktem kolejowym niedaleko Bicester w hrabstwie Oxfordshire. Kierowcy nie zniechęciły znaki zakazujące ruchu pojazdom wyższym niż 4,5 metra. Na plandece uszkodzonej naczepy widnieje napis "you can do it" (ang. dasz radę), co jednak nie pomogło w pokonaniu przeszkody.