Na drodze w Piławie Dolnej (woj. dolnośląskie) doszło do kolizji dwóch ciężarówek. Jedna z nich zjechała z drogi i uderzyła w budynek, w którym znajdował się sklep i pomieszczenia mieszkalne - to wstępne ustalenia policji, które przekazał Polsat News kom. Marcin Ząbek, oficer prasowy policji w Dzierżoniowie. Kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala.