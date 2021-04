Policja szuka 41-letniego sprawcy strzelaniny w Teksasie. To były zastępca szeryfa

Broderick jest również oskarżony o molestowanie seksualne dziecka. Spędził w czerwcu ubiegłego roku 16 dni w więzieniu zanim wpłacił kaucję, w wysokości 50 tys. dolarów.

Jak podał dziennik "Austin-American Statesman" z akt sądowych i publicznych wynika, że żona Brodericka złożyła wniosek o nakaz ochronny i rozwód krótko po jego aresztowaniu. Broderick zrezygnował wówczas z wykonywania swej funkcji w biurze szeryfa.

Austin Police Chief Chacon provided an on scene brief today, regarding the incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Please see attached photo of the suspect, Stephen Broderick, 41 years of age, black male who is 5 feet and 7 inches tall. https://t.co/HQu5bOwhlc pic.twitter.com/EVDU64Rph2