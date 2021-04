USA. Strzelanina w Teksasie. Co najmniej trzy osoby nie żyją

Policja z Austin poinformowała, że trzy osoby zostały zastrzelone. Nie ma informacji o innych ofiarach i rannych. Według CNN miejsce gdzie doszło do strzelaniny jest nadal zamknięte i przeszukiwane przez służby.

Here’s the scene at Great Hills Trail and Rain Creek Pkwy in NW Austin near my house. Helicopters are also circling overhead. I’m sheltering in place now. Be safe everyone! pic.twitter.com/08MkUl8M43

APD is currently on scene of an active shooting incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. All residents are advised to shelter in place and avoid the area. PIO en route. - PIO8